Вважається, що кожна людина успадковує особливий набір рис, які формувалися під впливом певної культури протягом століть. Про походження імен, які помилково вважають українськими – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Які імена помилково вважають українськими?

Катерина

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна". Вважається, що його власниці володіють високим почуттям власної гідності та гострим розумом. Такі жінки зазвичай виглядають стриманими та розважливими, але за цією зовнішньою оболонкою ховаються щирі й емоційні натури, зазначає сайт "Ім'я Онлайн". Зазвичай Катерини дуже вимогливі до себе та оточення, адже вони завжди прагнуть досягти ідеалу.

Михайло

Ім'я Михайло має давньоєврейське коріння та означає "подібний до Бога". Його представники зазвичай відзначаються врівноваженістю, добротою та загостреним почуттям справедливості. Традиційно такі чоловіки стають надійною опорою для своїх близьких, оскільки вони відповідальні та не схильні до конфліктів.

Андрій

Таке ім'я виникло у Стародавній Греції та перекладається як "сміливий" або "мужній". Власники імені Андрій зазвичай вирізняються енергійністю, веселою вдачею та неабиякою винахідливістю. Вони часто стають душею компанії завдяки своєму чудовому почуттю гумору. Андрії не бояться ризикувати, однак вони завжди залишаються надійним другом, на якого можна розраховувати у скрутну хвилину.

Віктор

Це ім'я має латинське походження та означає "переможець". Віктори – люди із залізною волею та добрим серцем. Переважно такі чоловіки сприймають будь-які життєві перешкоди як виклик, який обов'язково треба подолати. Власників цього імені можна назвати прагматиками, які цінують конкретні дії та роблять усе задля добробуту своєї родини.

Марина

Ім'я Марина прийшло до нас з латинської мови та трактується як "морська". Ці жінки зазвичай мають сильну інтуїцію та особливий природний магнетизм. Зазвичай характер Марин такий же непередбачуваний, як і море. Адже вони можуть бути абсолютно спокійними, але вмить стати бурхливими та пристрасними у захисті своїх переконань.

Імена, які помилково вважають українськими / Фото Freepik

