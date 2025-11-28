Сьогодні у світі налічується понад 200 офіційно визнаних порід і майже всі вони виникли завдяки людині. Про 5 популярних порід собак, яких вивели штучно, – розповідає 24 Канал з посиланням на Tory’s Secret і BestPet.com.ua.

Які популярні породи собак вивели штучно?

Бордер-коллі

Одна з найрозумніших порід собак. Її вивели в Британії для пасовиська овець і в нашому столітті вона прославилася енергійністю, пильністю, дружністю та дивовижною здатністю до навчання. Бордер-коллі не тільки відмінно запам'ятовують назви предметів і навіть освоюють прості математичні обчислення. Вони обожнюють активні ігри та вирізняються вражаючою проникливістю.

Пудель

Ці собаки вирізняються своєю кучерявою шерстю. Вони не тільки елегантні, але й неймовірно розумні, віддані господареві й уважні до деталей. Їхня природна артистичність і здатність швидко засвоювати команди роблять їх прекрасними цирковими артистами. Пуделі можуть "зчитувати" настрій господаря та вгадувати його бажання. Крім того, вони відмінно справляються зі службовими, пошуковими та мисливськими завданнями.

Пудель — національний собака Франції, і французи, безперечно, люблять своїх пуделів. Однак такої породи, як "французький пудель", не існує. Попри асоціацію пуделя з Францією, породу спершу вивели для полювання на качок у Німеччині, де слово pudelin означає плескання у воді.

Німецька вівчарка

Це багатостороння порода, що володіє високим інтелектом, відданістю і слухняністю. Спочатку цих собак виводили для пасіння, але їхня адаптивність дає змогу успішно використовувати в поліції, армії, а також у пошуково-рятувальних місіях. Їхній сильний охоронний інстинкт поєднується з глибокою прихильністю до господаря, а завдяки вірності та врівноваженому характеру німецька вівчарка здатна надавати емоційну підтримку у хвилини смутку.

Французький бульдог

Одна з найпопулярніших порід собак, оскільки він ідеальний для міста, зокрема квартири. Французи майже не гавкають, але їхня пильність робить їх відмінними сторожовими псами. Вони легко пристосовуються до життя з одинокими людьми, парами чи сім'ями та не вимагають багато прогулянок на свіжому повітрі. Добре ладнають з іншими тваринами та із задоволенням заводять нових друзів серед людей.

Вивели цих собак у середині XIX століття в Англії. І вони завоювали популярність у деяких англійських містах, зокрема Ноттінгем – тогочасному центрі мережива. Іграшковий бульдог став свого роду талісманом для мереживниць Ноттінгема. Це був розпал промислової революції в Англії, і такі кустарні промисли, як мереживоплетіння, опинилися під загрозою. Багато мереживників перебралися на північ Франції, і, звичайно ж, привезли із собою своїх іграшкових бульдогів.

Лабрадор ретривер

Одна з найпопулярніших порід, відома своєю доброзичливістю, енергійністю та товариськістю, що робить її прекрасним вибором для сімейного життя. Спочатку лабрадорів розводили для полювання на дичину, завдяки їхньому відмінному нюху та видатним навичкам плавання. Сьогодні ці собаки успішно працюють у ролі поводирів, терапевтів і рятувальників, незмінно демонструючи свою відданість і універсальність.

