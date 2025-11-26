Але звідки взявся Годинник Судного дня та як визначають рівень загрози. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Reuters і BBC.

Як працює Годинник Судного дня?

Годинник Судного дня – символічний хронометр, що показує, наскільки близький кінець світу. 12 година ночі відзначає теоретичну точку знищення. Стрілки годинника переміщуються ближче до опівночі або далі від неї залежно від оцінки екзистенційних загроз у певний час.

До прикладу, у 2023 році через війну в Україні та інші глобальні виклики стрілки годинника посунули на 10 секунд уперед. А у 2025-му стрілки Годинника Судного наблизилися до глобальної катастрофи на одну секунду.

У 2024 році людство опинилося на межі катастрофи. Тенденції, які викликали глибоке занепокоєння Ради з науки та безпеки, зберігалися, і, попри безперечні ознаки небезпеки, лідери країн і їхні спільноти не вжили необхідних заходів для зміни курсу. В результаті ми переводимо стрілки Годинника Судного дня з 90 до 89 секунд до опівночі – це найближчий до катастрофи час за всю історію,

– мовиться на сайті засновників проєкту.

Що таке Годинник Судного дня?

Некомерційна організація "Бюлетень учених-атомників" щорічно оновлює час на основі інформації про катастрофічні ризики для планети та людства. Це проєкт журналу університету Чикаго, розпочатий у 1947 році творцями першої американської атомної бомби. Серед засновників був Альберт Ейнштейн. Мета годинника – попереджати громадськість, наскільки ми наблизилися до знищення світу власними руками.