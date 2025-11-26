Але звідки взявся Годинник Судного дня та як визначають рівень загрози. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Reuters і BBC.
Як працює Годинник Судного дня?
Годинник Судного дня – символічний хронометр, що показує, наскільки близький кінець світу. 12 година ночі відзначає теоретичну точку знищення. Стрілки годинника переміщуються ближче до опівночі або далі від неї залежно від оцінки екзистенційних загроз у певний час.
До прикладу, у 2023 році через війну в Україні та інші глобальні виклики стрілки годинника посунули на 10 секунд уперед. А у 2025-му стрілки Годинника Судного наблизилися до глобальної катастрофи на одну секунду.
У 2024 році людство опинилося на межі катастрофи. Тенденції, які викликали глибоке занепокоєння Ради з науки та безпеки, зберігалися, і, попри безперечні ознаки небезпеки, лідери країн і їхні спільноти не вжили необхідних заходів для зміни курсу. В результаті ми переводимо стрілки Годинника Судного дня з 90 до 89 секунд до опівночі – це найближчий до катастрофи час за всю історію,
– мовиться на сайті засновників проєкту.
Що таке Годинник Судного дня?
Некомерційна організація "Бюлетень учених-атомників" щорічно оновлює час на основі інформації про катастрофічні ризики для планети та людства. Це проєкт журналу університету Чикаго, розпочатий у 1947 році творцями першої американської атомної бомби. Серед засновників був Альберт Ейнштейн. Мета годинника – попереджати громадськість, наскільки ми наблизилися до знищення світу власними руками.
Коли проєкт тільки розпочинався, головною загрозою вважали ядерну зброю, особливо з огляду на протистояння між СРСР та США. Проте у 2007 році Бюлетень додав ще один суттєвий чинник — кліматичні зміни, які також загрожують світові катастрофічними наслідками. Нещодавно вчені звернули увагу на таку небезпеку, як штучний інтелект, який теоретично також може становити загрозу існуванню людства.
Хто ухвалює рішення щодо переставлення стрілок годинника?
Спочатку цим займався редактор Бюлетеня Юджин Рабінович, видатний учений, один із керівників міжнародного руху за роззброєння. Він підтримував постійний зв'язок з науковцями та експертами з різних країн, як незалежними, так і пов'язаними з урядами.
Після смерті Рабіновича у 1973 році цю функцію взяла на себе спеціальна рада, яка збирається двічі на рік, щоб обговорити ситуацію у світі та вирішити: чи переводити стрілки, чи залишити все як є. До складу цієї ради входять експерти в галузі ядерних технологій і клімату, які часто виступають у ролі радників урядів і міжнародних організацій. Вони також активно спілкуються зі своїми колегами та за потреби консультуються з членами Ради спонсорів Бюлетеню, серед яких лауреати Нобелівської премії.
Коли світ був якнайдалі від свого кінця?
Це сталося у 1991 році. Тоді до кінця світу залишалося 17 хвилин. Саме цього року, незадовго до розпаду СРСР, закінчилася холодна війна, а Сполучені Штати та Радянський Союз підписали Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який суттєво скоротив ядерні арсенали обох країн.
Загалом стрілки Годинника пересували вже 25 разів, і час на них усе більше наближався до півночі. У 2012 ці на годиннику було за 5 хвилин до опівночі, у 2015-му — за три, у 2018-му — за дві. Потім рахунок пішов уже на секунди. У 2020 році до умовного кінця світу залишалося лише 100 секунд, а у 2025-му час до умовної "опівночі" цивілізації скоротився до 89 секунд.
Що ще може знаменувати кінець світу?
Нещодавно знову заговорила загадкова радянсько-російська радіостанція УВБ-76. Її ще називають "Жужалка" через дивні зашифровані повідомлення, які вона передає. Більше про Радіостанцію Судного дня читайте у нашому матеріалі.
Також існують літаки Судного дня. Вони призначені для евакуації найвищого військового керівництва США у разі ядерної війни чи іншої глобальної катастрофи. У червні одне з таких суден здійснило чотиригодинний рейс і маршрут був "дуже незвичайним", а у серпні США розгорнули такий літак на базі в Гренландії.