Однак чи справді новий стандарт зв'язку так погано впливає на людей? І чому люди вирішили захиститися саме шапочками з фольги? Про це розповість 24 Канал.

Чи справді захищає фольга?

Як мовиться в одному з останніх досліджень, стрімке зростання бездротових мереж 5G та сучасного електронного комунікаційного обладнання призвело до електромагнітних перешкод і радіаційного забруднення. І це згубно впливає на здоров'я людини. Відтак, було проведено значну кількість досліджень для розробки ефективних продуктів для екранування електромагнітних перешкод.

Для створення таких екранів, зокрема, використовують мідну фольгу, яка відома своєю чудовою електропровідністю та здатністю блокувати електромагнітні перешкоди. В інфраструктурі 5G вона забезпечує мінімальні перешкоди сигналу та ефективну передачу даних, повідомляє Advent Research Materials.

Де застосовують мідну фольгу?

Базові станції та мережеве обладнання: мідь використовують в екранних кожухах для запобігання електромагнітним перешкодам, які можуть вплинути на якість сигналу та продуктивність мережі.

Пристрої так званого Інтернету речей (IoT): розумні годинники, бездротові датчики та медичні пристрої, які можна носити на собі. Мідну фольгу тут використовують для екранування, що дозволяє знизити спотворення сигналу та підвищити його надійність. Нещодавні дослідження показали, що гнучкі мідні шари, що екранують, можуть поліпшити утримання сигналу в компактних пристроях Інтернету речей.

Антени міліметрового діапазону 5G: мережі 5G працюють на надзвичайно високих частотах, що збільшує ризик втрати сигналу та виникнення перешкод. В антенах 5G зазвичай використовують електроосаджену мідну фольгу, що забезпечує необхідну провідність і стабільність передачі високочастотних сигналів.

Центри обробки даних та високошвидкісні обчислення: екранування мідною фольгою інтегровано в сучасну електроніку для запобігання перехресним перешкодам між компонентами. Це підтримує стабільну роботу у високопродуктивних обчислювальних середовищах.

А як щодо шапочок з фольги – чи захищають вони?

Враховуючи вищевказане, можна стверджувати, що фольга зменшує інтенсивність і захищає від негативних наслідків впливу радіочастотних електромагнітних полів. Але щоб захиститися – шапочка з фольги має бути щонайменше герметичною. Крім того, слід повністю загорнутися у фольгу, щоб заблокувати потрапляння радіохвиль у ваше тіло, пише NISE Network.

Ба більше, дослідження Массачусетського технологічного інституту показало, що шапочка з фольги може навіть посилити випромінювання. Все залежить від його частоти, передає Bionity.com.

Попри деякі твердження, що електромагнітне випромінювання шкідливо впливає на здоров'я, станом на сьогодні не було доведено жодного зв'язку між радіочастотним електромагнітним випромінюванням, від якого повинні захищати шапочки з фольги, та подальшими проблемами зі здоров'ям,

– додають автори матеріалу.

Чи дійсно 5G таке шкідливе?

Як повідомляє Kyivstar Business Hub, 5G використовує неіонізуюче радіомагнітне випромінювання, що нездатне руйнувати клітини чи пошкоджувати ДНК, на відміну від ультрафіолету, рентгенівських або гамма-променів.

Тисячі наукових досліджень свідчать про безпечність радіочастотного електромагнітного поля. Зокрема, у травні 2025 року була опублікована робота команди вчених німецького Constructor University. Згідно з дослідженням, контрольні групи протягом 48 годин перебували під 5G-випромінюванням, що в 10 разів перевищувало стандартне. У результаті не було виявлено жодних небезпечних змін у клітинах шкіри людини.

Крім того, за даними NIHR Applied Research Collaboration (ARC) West, у 10 країнах було проведено масштабне дослідження. Відповідно до нього, вплив радіочастотних електромагнітних полів 5G на навколишнє середовище залишається нижчим за міжнародні норми безпеки. Дослідження також показало, що вплив залежить від рівня міського середовища, якості мережі та способу використання телефону.

Щоправда, все ж є несприятливі наслідки для здоров'я, які можуть виникнути у разі перевищення допустимих рівнів:

нагрівання тканин, наприклад, нагрівання шкіри;

стимуляція нервів, яка може спричинити поколювання в шкірі

Але виникнення цих наслідків залежать від поєднання таких факторів, як:

інтенсивність впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання,

як довго ви піддаєтеся впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання,

відстань вашого тіла від джерела радіочастотного електромагнітного випромінювання.

Однак сучасні стандарти безпеки обмежують рівень випромінювання. Якби 5G дійсно було небезпечним, то найбільше шкодило б працівникам базових станцій, проте жодних масових змін у здоров’ї цих людей не було помічено.

