Чому чорні діри не всмоктують усе довкола?

Чорні діри – одні з найдивніших, найдивовижніших об'єктів у всьому Всесвіті і являють собою величезну кількість маси, сконцентрованої в надзвичайно малому об'ємі, і їхні "нутрощі" неминуче стискаються до сингулярностей, оточених горизонтами подій.

Астрофізик Ітан Сігел пояснює, що якщо будь-які частинки матерії або випромінювання коли-небудь перетинають горизонт подій, то вони просто впадуть у центральну сингулярність, де вони змушують чорну діру рости, збільшуючи її загальну масу.

Багато хто думає, що чорна діра – це космічний "пилосос", який затягує все підряд. Насправді – ні. Чорні діри нічого не засмоктують у себе. Це просто гравітація.

"Тобто середня гравітаційна сила, що діє на центр мас об'єкта, і приливні сили, які розтягують, стискають і розривають об'єкт навколо його центру мас", – йдеться в матеріалі.

Небезпечною чорна діра стає лише на малій відстані – ближче за так званий горизонт подій. Саме там гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти. Чорна діра "їсть" тільки те, що підлітає надто близько.



