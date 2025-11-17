Археологічні розкопки в різних регіонах України тривають донині. Про 5 найцікавіших знахідок і відкриттів за останні десятиліття розповідає 24 Канал з посиланням на "Ємузей онлайн" і IGotoWorld.com.

Якими вражаючими археологічними знахідками може похвалитися Україна?

Український Стоунхендж

Його відкрили не так давно біля села Недайвода Криворізького району. Вік стародавнього поховання становить близько трьох тисяч років. На думку вчених, це місце використовували для проведення ритуальних обрядів, як і відомий англійський Стоунхендж.

Виявлене святилище є одним з найбільших і найскладніших за архітектурою серед знайдених в Україні. Була розкопана величезна гранітна стела, довжиною близько 4 метрів, під нею виявили скелет, можливо, древнього жреця. Також були знайдені фрагменти ліпного посуду, амфор та поховання 12-річного хлопчика.



Такий вигляд має "український Стоунхендж" – найбільше виявлене святилище в Україні / Фото factum.io.ua

500-річна писанка

У 2013 році у Львові археологам вдалося знайти 500-річну писанку. Сталося це під час розкопок на вулиці Шевській на 5,5-метровій глибині. Випадкова знахідка ХV – XVI століття була виявлена у водозбірнику, зроблена на шкаралупі, ймовірно, гусячого яйця.

Унікальність знахідки в матеріалі, адже яєчна шкаралупа недовговічна. Знахідка з видряпаним візерунком збереглась на 80 – 90%.

Стародавнє поселення готів

Це одне з найбільших поселень готів у Східній Європі. Виявили його біля селища Войтенки на Харківщині. Датується воно III – IV століттям нашої ери.

Східні германці були представниками черняхівської культури, яку історики за унікальністю та самобутністю порівнюють з трипільською. Археологам вдалося знайти унікальні речі, а саме гончарні майстерні, прикраси, зброю, знаряддя праці, срібні римські монети, залишки глинобитних будинків, а також стародавні поховання.

Кам’яна ікона

Унікальну знахідку виявили в районі Княжої гори під Каневом на Черкащині у 1930-х роках. За твердженням українських учених, подібна ікона єдина у своєму роді та таких екземплярів немає в жодному музеї світу.

Це один з найдавніших прикладів кам'яної іконографії давньоруського часу. Унікальна різьба, а також схема розташування святих на іконі надзвичайно цікаві. Зроблена вона з природного гіпсу. Зображено на іконі Богоматір з немовлям в оточенні апостолів, євангелістів і святих, а на зворотному боці знахідки напис старослов'янською: "Господи, поможи рабу своєму Василію".

Такі кам'яні образи робилися на замовлення князів, оскільки коштували досить дорого. Створили канівську кам'яну ікону візантійські майстри не пізніше ніж у XIII столітті. Судячи з напису на звороті, образ належав знатному князю. Існує припущення, що ним міг бути Володимир Мономах.



Знайдена під Каневом унікальна кам'яна ікона / Фото "Української правди"

Намисто давньоруської модниці

А вже під час повномасштабної війни в липні 2025 року в межах Окольного міста княжого Володимира археологи виявили скляне намисто. Складалося воно з 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та 1 ніжно-голубого кольору. Його довжина становить 120 сантиметрів, а вага — 103 грами, повідомляє Суспільне.

За словами керівника Волинської археологічної експедиції Віктора Баюка, таку прикрасу могли дозволити придбати купці, люди зі статусом і хорошим прибутком. У той час скло вважалося дорогим матеріалом. Тим більше, вдалося знайти великий комплект намиста — фактично у понад 1 метр.



Давньоруське намисто, знайдене на Волині / Фото Віктора Баюка

