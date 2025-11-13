Зазвичай стрілка компаса починає хитатися або завмирати у невизначеному положенні поблизу полюсів планети, також у деяких місцях значні відхилення викликають родовища корисних копалин. Докладніше про 8 місць, де магнітні компаси не працюють, – розповідає 24 Канал з посиланням на IFLScience і Jagran Josh.

Де на планеті не працюють магнітні компаси?

Магнітні полюси

Де саме: поблизу Північного та Південного магнітних полюсів.

Причина полягає в будові магнітного поля Землі. У середніх широтах лінії магнітного поля розташовані під малим кутом, завдяки чому стрілка компаса залишається стабільною. Проте на полюсах лінії різко занурюються вертикально вглиб Землі, що змушує стрілку нахилятися, застрягати чи обертатися безладно. Таким чином стрілка компаса поблизу полюсів нахилятиметься, а не лежатиме горизонтально.

Бермудський трикутник

Де саме: регіон у північній частині Атлантичного океану, обмежений Маямі, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко.

Тут локальні аномалії створюють підводні відкладення мінералів чи зміни магнітного поля Землі. Отже, показання компаса спотворюються, і це призводить до проблем з навігацією.

Курська магнітна аномалія

Де саме: Курська область, Росія.

Це одна з найбільших магнітних аномалій Землі. Викликаються її величезні поклади залізної руди. ЦРУ цю аномалію в 1949 році пояснювало так: відомо, що магнітна стрілка компаса завжди вказує практично прямо на північ, однак близькість залізних мас помітно впливає на магнітну стрілку, викликаючи її відхилення на захід або на схід.

Магнітна аномалія Черчілля

Де саме: неподалік міста Черчілль, Манітоба, Канада.

Тут родовища багатих на залізо мінералів створюють потужне локальне магнітне поле. Отже, компас у цьому районі може бути неточним і непередбачуваним.

Південно-Атлантична аномалія

Де саме: біля узбережжя Південної Америки, над південною частиною Атлантичного океану.

Це область, де магнітне поле ослаблено, що пов'язано з динамікою внутрішнього ядра Землі. Зменшення інтенсивності магнітного поля впливає на сигнали супутників і компасів, і вони показують нестабільно.

Плато Кергелен

Де саме: південна частина Індійського океану, неподалік Антарктиди.

Плато є великою підводною вулканічною зоною, магнітні характеристики якої відрізняються від характеристик навколишнього регіону. Це призводить до локальних магнітних збурень, що впливають на роботу компаса.

Магнітна аномалія Індійського океану

Де саме: частини Індійського океану.

У цьому регіоні компаси не допоможуть з навігацією, оскільки зміни магнітних мінералів на дні океану спотворюють магнітне поле Землі.

Магнітна аномалія Бангі

Де саме: Бангі, столиця Центральноафриканської Республіки.

Причина її виникнення досі невідома. Хоча деякі науковці припускають, що це може бути результатом падіння доісторичного метеорита. Таке колосальне зіткнення із Землею могло призвести до відкладення заліза та інших металів у регіоні або змінити місцеву геологію під впливом високої температури та тиску. В результаті мінерали в земній корі могли розплавитися, перекристалізуватися або перебудувати свої магнітні властивості, залишивши після себе незвичайну магнітну сигнатуру, яку можна спостерігати сьогодні.

