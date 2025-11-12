Це заборонені зони, століттями оповиті таємницями, загадками та небезпекою. Про 10 місць, куди не пускають туристів, – розповідає 24 Канал з посиланням на Medium.

Який вигляд мають ці таємничі місця та що вони приховують?

Зміїний острів (Ілля-да-Кеймаде-Гранде, Бразилія)

З вигляду справжній рай на Землі. Цей крихітний острів розташовується у водах Атлантичного океану неподалік узбережжя Бразилії. А яка тут приголомшлива природа.

Але не поспішайте радіти та в цю починати збирати валізи, щоб сюди потрапити. Річ у тім, що цей острів є домівкою тисяч смертельно небезпечних змій. І не просто змій, а золотистих списоголових гадюк, один укус яких може розплавити людське тіло.

Жодна людина не наважується ступити на Зміїний острів, і він вважається одним із найбільш заборонених місць у світі та в Бразилії. Ба більше, Ілля-да-Кеймаде-Гранде настільки небезпечний, що сюди повністю заборонено в'їзд на державному рівні. А потрапити можуть лише вчені, які, власне, і вивчають вищезазначений змій.

За оцінками, на острові мешкає близько 4 тисяч золотистих списоголових гадюк. Вчені припускають, що опинилися вони тут через підняття рівня моря. Харчуються ж ці плазуни птахами, які часто сюди прилітають.

Острів Норт-Сентінел (Індійський океан)

Ще один небезпечний острів, щоправда цього разу розташований в Індійському океані у глибині Бенгальської затоки. Тут живе плем'я, яке гарантовано вб'є вас, якщо спробуєте його відвідати.

Плем'я сентинельців проживає на острові вже понад 50 тисяч років під захистом індійського уряду. Це одне з останніх неконтактних племен у світі. Кожна спроба контакту з ними закінчувалася стрілами, списами та неминучою смертю. У 2018 році один з місіонерів намагався проникнути на острів, і сентинельці застрелили його на місці.

Індійський уряд офіційно заборонив комусь наближатися до острова ближче, ніж на 5 кілометрів – як заради безпеки племені, так і для того, щоб уберегти людей від жорстоких вбивств. Сьогодні цей регіон суворо заборонений для відвідування та є одним із найнебезпечніших та найбільш заборонених місць у світі.

Велике святилище Ісе (Японія)

Японія славиться у всьому світі своєю культурою святилищ. Тут налічується близько 80 тисяч таких храмів. І найважливішим із них є Велике святилище Ісе. Завдяки своїй архітектурній величі це й один із найдорожчих храмів Японії.

Але ви сюди ніколи не потрапите. Цей синтоїстський храмовий комплекс, настільки священний, що входити туди дозволено лише високопоставленим священикам і жрицям. Жодних туристів і жодних випадкових відвідувачів. Вхід дозволено лише тим небагатьом обраним, хто присвятив своє життя святині.

Цікаво, що кожні 20 років весь комплекс ретельно реконструюється та перебудовується, однак давні традиції там зберігаються. Вартість робіт сягає мільйона доларів.

Острів Повелья (Італія)

Цей маленький острів розташовується неподалік узбережжя Венеції. Однак століттями він був свідком страждань. У XVIII столітті на Повельї була карантинна зона для жертв чуми – тут спалювали десятки тисяч тіл. Пізніше острів став психіатричною лікарнею, де, за твердженнями, пацієнтів катували та проводили над ними експерименти.

З огляду на його історію, сьогодні багато хто вірить, що острів населяють привиди. Та й атмосфера острова навіває такі думки – тут панує пустка, а ночами чути звуки, схожі на моторошний шепіт і крики.

Італія заборонила в'їзд усім відвідувачам, але любителі гострих відчуттів все одно намагаються проникнути на Повелью. І більшості з них не вдається довго протриматися та вони змушені тікати.



Острів Повелья неподалік Венеції в Італії / Фото взято з Офіційного сайту Венеції

Острів Сюртсей (Ісландія)

Цей невеликий безлюдний острів розташований в архіпелазі біля південного узбережжя Ісландії. Він утворився в результаті виверження вулкана, що тривало 4 роки, пише Holidify.

Сертсей вважають наймолодшим островом планети. Однак сьогодні його можуть відвідати лише вчені та геологи. Острів закрили для туристів, оскільки людське втручання тут порушить екологічну сукцесію.

Сховище Судного дня (Шпіцберген, Норвегія)

Сховище розташоване всередині гори з піщанику, на глибині 120 метрів. Це найбільш засекречений у світі банк насіння, який суворо охороняється. Створили його у 2008 році на випадок глобальної катастрофи, великого стихійного лиха чи світової продовольчої кризи, повідомляє BBC.

Острів Ніїхау (Гаваї, США)

Це найменший із заселених островів Гавайського архіпелагу. Площа його становить лише 180 квадратних кілометрів, а проживають тут 160 осіб.

Острів для відвідувачів вперше закрили ще в 1915 році. Сталося це після того, як у 1863 році гавайський король Камеамеа продав його родині заможних плантаторів Робінсонів.

Сьогодні життя тут досить незвичайне: постійні жителі не платять за житло й обходяться без доріг, телефонів, каналізації, водопроводу та магазинів. Пересуваються на конях і велосипедах. Електропостачання отримують від сонячних батарей, а продовольчі товари їм привозять на баржах із сусіднього острова Кауаї. У Кауаї розташована і школа – сюди раз на тиждень діти з Ніїхау плавають на каное.

Служба берегової охорони постійно патрулює узбережжя, щоб жодна людина не змогла тут незаконно висадитися. Єдиний спосіб відвідати регіон – служити у ВМС США або мати родичів на острові. Серед інших варіантів подивитися зблизька – облетіти Ніїхау на гелікоптері або пройти на човні вздовж узбережжя. Щоб зберегти довкілля та дику природу, уряд обмежив в'їзд стороннім.

База ВПС Менвіт-Гілл (Йоркшир, Велика Британія)

Вважають, що це найбільший у світі центр електронної розвідки – ця база перехоплює сигнали з метою збору розвідданих для Великої Британії та США.

Надсекретну базу звели ще у 1954 році за часів холодної війни. Ніхто точно не знає, для чого її сьогодні використовують, але припускають, що звідси стежать за міжнародними терористичними угрупованнями та наркоторговцями. Також тут розташована наземна станція зв'язку з американськими супутниками.

Вароша (Кіпр, анексоване Туреччиною та де-факто контролюється Турецькою Республікою Північного Кіпру)

Колись район розкішного середземноморського міста-курорту Фамагуста. Раніше тут зупинялися такі зірки, як Елізабет Тейлор, Річард Бертон і Мерілін Монро. А сьогодні це справжнє місто-привид.

Вже понад 45 років Вароша залишається покинутим. Адже туристам сюди заборонено заходити, а всі його жителі втекли після вторгнення Туреччини в 1974 році.

У 2017 році Турецька армія дозволила в’їзд лише турецьким військовим і персоналу ООН. А у 2020 році деякі частини міста було відкрито й для окупаційної кіпрської армії. Крім того, пляж Вароша відкритий винятково для турків (як турків-кіпріотів, так і громадян Туреччини). Ба більше, тут встановили лежаки та парасольки.

Який вигляд сьогодні має місто-привид Вароша: дивіться відео

У замку Алнік в Англії є ретельно обгороджений сад, в якому росте понад 100 рослин. І вони настільки отруйні, що можуть вас убити.

Зокрема, тут ростуть беладонна, болиголов і золотий дощ. Остання рослина має приголомшливий вигляд: з яскраво-жовтими квітами, що звисають, немов із казки. Але кожна частина цього дерева просякнута цитизином — токсином, що може викликати судоми, блювоту та навіть смерть у великих дозах.

Крім того, тут можна зустріти аконіт. У Середньовіччі люди використовували його, щоб отруїти ворогів або, якщо вірити легендам, – перевертнів. Навіть дотик до пелюсток може викликати оніміння, запаморочення та серцеву недостатність.

Росте також дурман, також відомий як "труба диявола. Галюциногенні сполуки в цій рослині викликають жахливі марення та у крайніх випадках повну втрату пам'яті. У деяких старовинних казках навіть стверджували, що він може заманити людину в жах наяву, від якого ніколи не зможеш повністю вивільнитися.

В саду проводять екскурсії, але під час них не можна торкатися, нюхати та підходити близько до найбільш небезпечних рослин. Деякі люди просто непритомніють, коли близько вдихають їхній отруйний аромат.

