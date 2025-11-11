24 Канал розповідає про країни, які дуже не хочуть, щоб до них завітали гості, а також про країни, які ніби й не особливо проти, але є великий ризик звідти не повернутися.

Зараз на планеті не залишилось країн, що повністю закриті від чужих очей і воліють вбивати іноземців аби ті не потрапили до них. Такою була, наприклад, середньовічна Японія. Нині ж навіть країна-концтабір КНДР та її африканська посестра Еритрея намагаються розвивати туризм, звісно, у специфічний спосіб.

Формально до будь-якої країни можна потрапити за допомогою візи, їх або оформлюють заздалегідь, або на місці по прибуттю. Більш суворі обмеження існували під час пандемії COVID-19, наприклад, тоді була закритою для туристів Японія, але нині ковідні приписи здебільшого вже скасовані.

Але залишаються безпекові перестороги на внутрішні правила країн, які не хочуть, щоб до них прибували чужинці. Як правило, це держави, де встановлені тоталітарні порядки (Туркменістан) чи при владі опинилися відверті терористи, як в Афганістані. Також слід зважати на воєнні дії. Нині на планеті триває декілька збройних конфліктів й туристам там просто небезпечно.

Мовиться про Судан, Лівію, Сирію, Гаїті, ДРК, Сомалі, Ємен і той же Афганістан. При цьому навіть до таких країн відчайдухи пропонують "авторські тури" чи екстремальні подорожі, але ви маєте розуміти, що погоджуєтесь на все це на власний ризик.

Який топ 10 країн, де вас не пустять просто так?

Афганістан

КНДР

Лівія

Еритрея

Судан

Туркменістан

Бутан

Сирія

США

Росія

Тепер давайте розглянемо окремі випадки, бо у кожної країни є свої причини.

У чому проблема з Бутаном?

Це азійське королівство на кордоні Китаю та Індією тривалий час не пускало до себе іноземців, але пуста казна змусило зробити виняток для туристів.

Бутан надзвичайно красива країна, але побачити її принади – завдання з зірочкою / фото – Pixabay

Але навіть зараз влада Бутана добряче повикручує руки, буде вимагати обов'язкове попереднє бронювання та отримання візи, а також обов’язок витрачати фіксовану суму щодня. Це мінімум 200 – 250 доларів на добу.

Самостійно поїхати туристу до Бутану просто неможливо, він має оформлювати поїздку та бронювати тур виключно через акредитовані компанії.

Які туристичні особливості КНДР?

Туристам у Північній Кореї дозволено небагато. Вони не можуть відхилятися від офіційно схвалених маршрутів.

Під час перебування в країні туристів супроводжують офіційні гіди (насправді – шпигуни), їхній паспорт конфіскується до кінця поїздки. Фотографувати можна лише певні об'єкти, говорити з місцевими жителями – тільки під наглядом.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зробив собі курорт, але туди нікого не пускають / фото – ЦТАК

Потрапити до КНДР можна лише у складі організованих турів, візу необхідно оформлювати через спеціалізовані туристичні компанії. Останнім часом тамтешній диктатор Кім Чен Ин набудував у КНДР мережу готелів і курортів, але наразі вони стоять здебільшого пустими й пускають туди потрохи лише китайців та росіян.

Що не так з Росією?

Тут все зрозуміло. Україна розірвала з РФ дипломатичні відносини, бо Росія – терористична держава, яка не поважає власні закони. Тому перебувати в Росії – небезпечно для життя та морального здоров'я, адже тебе можуть схопити та звинуватити в буквально усьому, катувати та використати в якості заручника.

Проблеми почнуться вже на в’їзді – вас обшукають, перевірять соцмережі та донати. Великі тюремні терміни та мінімальний донат на ФБК чи ЗСУ – не жарт, а сумна реальність.

Чи можна до Сирії?

Формально громадянин України може легко потрапити до Сирії та придбати візу вже по прибуттю за 20 доларів (консульський збір), бо після повалення режиму Асада Київ і Дамаск офіційно відновили дипломатичні відносини.

Втім, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії, адже там досі триває збройний конфлікт, залишається загроза терактів (від ІДІЛ, росіян та місцевих племен) та викрадення людей.

Що тепер не так США і хто в цьому винен?

Ще рік тому було б дивно побачити США в цьому сумному списку, але адміністрація президента Трампа робить все, щоб перетворити Америку на закриту країну. США Трампа суттєво обмежили міграцію до країн, скоротили програму прийому біженців до 7500 тисяч на рік, скасували робочі візи.

У США Трампа стає все більше схожого з Туркменістаном / фото – Білий Дім

Служба внутрішньої безпеки ICE зараз просто хапає людей на вулиці, проводить облави в супермаркетах, на кордоні перевіряють соцмережі й можуть анулювати візу за мем про Джей Ді Венса.

Крім того, Трамп видав наказ, який просто забороняє в'їзд до США громадянам деяких країн. Наприклад, громадянам Афганістану, ДРК, Гаїті, Ірану, Туркменістану, Венесуели, Куби тощо.

Нагадаємо, Україна має безвізовий режим з країнами ЄС, Туреччиною та багатьма країнами Латинської Америки, деякими державами Африки. Натомість для поїздок до США, Канади, Великої Британії, Австралії, Китаю, Індії українцям потрібна віза. Як працює безвіз – читайте в матеріалі 24 Каналу.