Це був прикордонний простір, де змінювалися імперії, але зберігалася тяглість життя, торгівлі та культури. Міф про "порожній степ" спростовують в Українському інституті національної пам’яті, інформує 24 Канал.

Чи була територія Одещини колись "порожнім степом"?

Античність

В той час узбережжя та гирла рік входили до світу давньогрецьких полісів (Тіра, Ніконій). Внутрішні степи існували поза античною державною адміністрацією, але були включені в торгові мережі Понту Евксинського.

Середньовіччя

Після Великого переселення народів територія сучасної Одещини, перетворилися на арену кочових політичних утворень: хозарів, печенігів, половців. Це були не "бездержавні землі", а простір інших форм влади.

Золота Орда

У XIII–XIV століттях більша частина Одещини перебувала в ординському політичному просторі з військово-фіскальним контролем, але без щільної осілої адміністрації.

Литовсько-молдавський період

В той період північ і північний захід регіону входили до Великого князівства Литовського, а ось південно-західні землі – до Молдавського князівства. Кордони були рухомими, але державна присутність – реальною.



Османський світ і Буджак

З кінця 15 століття значна частина Одеської області входила до османського політичного простору через еялети та васальні структури. Степи між Дністром і Дунаєм були під контролем Буджацької орди, пов’язана з Кримським ханатом.

Козацька доба

У XVII столітті регіон був включений до козацького світу: запорозькі зимівники, шляхи, промисли. Частина території перебувала в орбіті Гетьманату, а також квазідержави Ханська Україна – козацького утворення під протекторатом Кримського ханату й Османської імперії.

Імперський етап

Наприкінці 18 століття землі Одещини були включені до Російської імперії, де їх інтегрували в нові адміністративні одиниці.

20 століття

Революції, війни, поділи між різними державами, радянський період – і, зрештою, формування області в сучасних межах.

Одещина – це історичне порубіжжя, де змінювалися форми влади, але не зникало життя. Це територія взаємодії українського, кочового, балканського й середземноморського світів,

– підсумували в УІНП – Одеса.

