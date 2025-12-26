Тоді активно формувалася та набула особливого характеру нова культура іменування та звертань. Як 100 років тому українці зверталися один до одного – розповість 24 Канал з посиланням на "Главред".

Як називали один одного українці в побуті 100 років?

У побуті переважали зменшувально-пестливі форми імен. До прикладу, замість "Олена" частіше можна було почути "Оленка", "Оленочка", а "Миколу" називали "Миколайчик" або "Колька". Зауважимо, що такі форми використовували для звертань до близьких, проте в офіційних документах були лише повні форми імен.

Але просто імена були поширеними не всюди. Зокрема, у сільській місцевості – здебільшого серед старшого населення – заведено було звертатися за іменем і по батькові. Для українців у той час важливо було демонструвати повагу й шанобливе ставлення до співрозмовника.

У невеликих громадах люди часто мали додаткові прізвиська. Стосувалися вони їхнього характеру, професії або якоїсь риси. Наприклад, можна було почути, як до людини кажуть "Кузьма Буркун" – отже, цей Кузьма полюбляв бурчати. А "Микита Коваль" означало, що чоловік є ковалем за фахом.

Які звертання вживали серед друзів і в родині?

В середовищі друзів найбільш вживаними були звертання "приятель", "приятелька", "панове приятелі", "добродій", "товариш". Також були поширеними слова "колега" та "братчик".

У родинному колі зазвичай до членів родини зверталися: "татуньо", "неньо", "матуся", "дідусь", "бабуся", "братчик", "сестричка".

Що означають імена, пов'язані з Різдвом?

Зараз українці відзначають зимові свята, зокрема напередодні відсвяткували Різдво. Тож згадаймо імена, пов'язані із цим великим релігійним днем.

Які імена пов'язані з Різдвом: значення та походження

Марія – має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "пані" або "кохана". Власницею цього імені була Пресвята Богородиця – матір Спасителя.

Йосип – ім'я давньоєврейського походження та перекладається як "Бог примножить". Саме так звали батька Ісуса Христа.

Микола – виникло у Стародавній Греції та трактується як "переможець народів". Відомим представником цього імені був святий Миколай Чудотворець, який опікується дітьми, мандрівниками та воїнами.

Наталія – це ім'я має латинське походження та означає "різдвяна", "народжена в Різдво" або "рідна".

Зоряна – українське ім'я давньослов'янського походження, що означає "зоряна" або "та, що сяє, як зірка".

Також з Різдвом асоціюються такі імена: Гавриїл, Стелла, Богдан або Богдана, Матвій і Христина. У кожному з них прихований релігійний підтекст.