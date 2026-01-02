Кросівки або кеди, – це передусім спортивне взуття. Тому все, що ви на ній бачите, – здебільшого має практичне значення. Те саме стосується і додаткових отворів. Яке їхнє призначення – розповість 24 Канал.

До теми Не декор і не для краси: навіщо вигадали помпон на шапці

Навіщо у кросівках додаткові дірки?

Не все взуття має ці бічні отвори. Однак, є відомий бренд, який зробив це своєю фішкою. Йдеться про Converse.

У 1917 році компанія випустила модель Converse Non-Skids, яку згодом перейменували на All Star. У той час стрімку популярність набирав баскетбол, і Converse вирішили створити найзручніше для цього виду спорту взуття: високі кеди з тканини для кращої фіксації стопи з гумовою підошвою, яка не ковзала та добре трималася на паркеті. Цей дизайн майже за 100 років практично не змінився.

Через п'ять років тестів у взуття було виявлено очевидні недоліки, які вирішив озвучити відомий на той час баскетболіст Чак Тейлор. Він прийшов у компанію зі скаргою на біль у ногах, після чого бренд вирішив призначити його амбасадором Converse (пізніше на нашивці із зіркою з'явиться його підпис). А виправити проблему спортсмена вдалося, зробивши два невеликі отвори біля підошви.

Попри те, що високі кеди міцно тримали стопу та п'яту, під час інтенсивного бігу та виконання різних маневрів час від часу нога зі взуття. Тому для міцної фіксації потрібно посилене шнурування.

Додаткові отвори якраз її забезпечували. Шнурівки почали простягати через них, намертво прикріплюючи кеди до стопи.

Займатися спортом у таких кедах стало набагато зручніше. Дослідники з університету Дуйсбурга-Ессена, Німеччина, провели експеримент за участю 20 бігунів і дійшли висновку, що додаткові дірки під час шнурівки підвищують ефективність використання кросівок. З німецькими вченими солідарні колеги з Обернського університету в США, які також довели, що такий вид шнурівки краще фіксує стопу, що підвищує якість бігу.

Але використовувати такий варіант шнурівки для звичайної тривалої прогулянки не потрібно, оскільки ноги будуть занадто швидко втомлюватися.

Як правильно шнурувати кросівки?

Тим, хто займається у цьому взутті спортом, дуже важливо знати, як правильно його шнурувати. Неправильно зашнуровані кросівки можуть стати причиною серйозної травми та дискомфорту під час тренування.

Вимоги для шнурівки спортивного взуття:

кросівки повинні міцно сидіти на нозі;

взуття не повинно передавлювати стопу;

затягування по всій довжині має бути однаковим;

вузли міцно затягнуті;

хвости шнурівок мають бути заховані, а не бовтатися з обох боків стопи.

Тип шнурівки також залежить від виду тренування – для інтенсивних занять спортом слід туго затягнути кросівки, тоді як для бігу краще вибрати слабку затяжку, щоб стопа відпочивала.

Як правильно зав'язувати такі кеди?

Крок 1: Протягніть один кінець шнурка через перше вушко з лівого боку та потягніть приблизно наполовину.

Крок 2: Зробіть те саме з іншим кінцем шнурка, потім потягніть за обидва кінці, поки шнурок не стане тугим і плоским між першими двома вушками.

Крок 3: Візьміть лівий шнурок і просмикніть його через друге вушко на правій стороні черевика. Нитка зверху та стягнути шнурок.

Крок 4: Візьміть правий шнурок і схрестіть верхню частину лівого шнурка та протягніть друге вушко з лівого боку.

Крок 5: Повторюйте цей процес, доки не дійдете до останнього ряду отворів.

Крок 6: На цьому етапі ви можете або надіти на них дві застібки для взуття, або заправити обидва кінці взуття. В іншому випадку просуньте кінці знизу та зв'яжіть дві застібки разом на верхній частині взуття.

Зауважимо, що подібний тип шнурівки кросівок з додатковими отворами підійде тим, у кого вузька стопа, тому взуття не злітатиме з ноги, навіть якщо там залишається вільне місце.

А ось спортсменам із широкою стопою краще не використовувати додаткові отвори, оскільки така фіксація п'яти може послабити кровообіг у нозі. Обмежений приплив крові призведе до швидкої стомлюваності та зниження ефективності тренування.

Як насправді називається кінчик шнурка?

У нас у всіх є взуття зі шнурівками. Проте дуже мало людей знає, що пластикова або металева трубочка (наконечник), яка є на кінці шнурка, має свою назву.

Називаються такі наконечники аглет (від французької aiguillette – "голка", або англійської aglet). А потрібні вони з кількох причин. Передусім захищають кінець шнурка від розплітання. Також з їхньою допомогою шнурок легко проходить через отвори у взутті. Крім того, збільшують "довговічність" шнурка та роблять його вигляд акуратнішим.

Докладніше про аглет і його призначення читайте в матеріалі 24 Каналу.