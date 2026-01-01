Навіщо насправді вигадали помпон на шапці розповість 24 Канал з посиланням на видання Express.

Навіщо вигадали помпон на шапці?

Ця деталь, яка сьогодні здається просто милим декором, має багатовікову історію.

Одне з найдавніших свідчень походить з 1904 року, коли на фермі в Швеції знайшли маленьку бронзову статуетку бога Фрейра (бога родючості, миру та достатку), що датують приблизно 790 роком нашої ери. На ньому був головний убір з чимось на кшталт помпона. Досі невідомо, чи це був лише декоративний елемент, символ статусу, чи мав якесь інше значення.

У Шотландії, куди вікінги дісталися наприкінці VIII століття, помпони стали частиною традиційних головних уборів гірських полків. Балморали та гленгаррі з кольоровими "турі" використовували для ідентифікації та приналежності до конкретних полків. Уже до 18 століття берет із помпоном став впізнаваним символом Шотландії.

У XIX столітті помпони знайшли практичне застосування на полі бою. У наполеонівській армії вони допомагали відрізняти батальйони та звання – це допомагало в хаосі битви швидко ідентифікувати своїх. Водночас французькі моряки пришивали помпони до своїх головних уборів, щоб пом’якшити удари об низькі стелі корабля під час шторму.

Помпони з’являлися і в релігійному контексті: римо-католицьке духовенство носило берети з помпонами різних кольорів, щоб позначити ранг.

У Південній Америці в корінних народів помпони на одязі та головних уборах вказували на сімейний стан.

Але остаточно помпон перейшов у світ повсякденної моди у XX столітті, зокрема під час Великої депресії 1930-х. Виробники використовували залишки пряжі, щоб додати шапкам індивідуальності та яскравості.