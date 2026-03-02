Чому Дубай – такий унікальний і які ще цікавинки слід про нього дізнатися. Про це розповість 24 Канал.

До теми Місто здригнулося від вибухів: де розташований Дубай і чому Іран його атакує

Які факти про Дубай вас можуть здивувати?

Дубай – не столиця Об'єднаних Арабських Еміратів

Багато хто плутає, але столицею ОАЕ є Абу-Дабі. Дубай – лише найбільше місто у цій країні. Кількість населення тут уже перевищила 3 мільйони та далі невпинно зростає. Що цікаво, що наприкінці XVIII cтоліття тут проживало приблизно 1 200 осіб, у 1960 році – вже майже 34 тисячі. Тобто, за 66 років Дубай виріс майже на 9 000%, а від XVIII cтоліття ще більше – на майже 300 тисяч%, повідомляє Rustic Pathways.

Дубаю – понад 100 тисяч років

Важко повірити, але життя у районі Дубая зародилося понад 100 тисяч років тому. Археологи виявили людські поселення тих часів, коли земля була вкрита зеленими пасовищами, а не сухою пустелею, як ми бачимо сьогодні, пише Almatar.

Найстаріша будівля в Дубаї – форт Аль-Фахіді. Його побудували у 1787 році для захисту міста від вторгнень. Сьогодні тут розміщується Дубайський музей, який є однією з найвидатніших історичних пам'яток, що демонструють спадщину міста.

Крім того, насолодитися духом давнини можна, відвідавши старовинні ринки та будівлі. Здебільшого вони зосереджені в Аль-Шиндазі та Дейрі – найстаріших районах Дубая. Тут також можна побачити, як як історичне коріння міста органічно переплітається з його квітучим сьогоденням.

Колись у Дубаї добували не нафту, а перли

Сучасний Дубай заснувало плем'я Аль-Мактум як рибоволовеьке поселення у 1833 році. За деякий час, з 1892-го, тут, крім риболовлі, починає процвітати ще й видобуток перлів. До нафтового буму, який розпочався у 1960-х роках (саме тоді в ОАЕ відкрили "чорне золото"), основу економіки Дубая становили перли.

Зокрема, у 1917 році Дубайська затока була заповнена 300 традиційними вітрильними човнами, на борту яких за один дайвінг-сезон перебувало понад 7 тисяч осіб. Водолази проводили довгий час під водою у пошуках перлів.

Вихідні у Дубаї тривають довше, ніж будь-де у світі

Оскільки ОАЕ – мусульманська країна, то раніше вихідні тут були посеред тижня – у четвер та п'ятницю. Проте через економічний ріст доводиться адаптуватися до міжнародних економічних ринків. Відповідно було змінено і час вихідних, повідомляє Full Suitcase.

Сьогодні вихідні в Дубаї тривають 2,5 дня – пів дня з полудня у п'ятницю, плюс субота та неділя. Офіційний робочий час: із 7:30 до 15:30 з понеділка по четвер та із 7:30 до 12:00 у п'ятницю.

У Дубаї розташована найвища будівля у світі

Мовиться про Бурдж-Халіфу. З 2009 року цей хмарочос утримує рекорд. Його висота становить 828 метрів і він може похвалитися 163 поверха. Найвищий оглядовий майданчик розміщується на 143 поверсі.

Для розуміння, наскільки висока Бурдж-Халіфа: мешканцям верхніх поверхів доводиться чекати приблизно на дві хвилини довше, перш ніж вони зможуть перервати піст під час Рамадану.

Дубайський аеропорт – найзавантаженіший у світі

Дубайський міжнародний аеропорт, можливо, і не найбільший за площею, однак він обслуговує найбільшу кількість міжнародних пасажирів у світі.

У середньому за день в аеропорт Дубая прибувають або вилітають 240 тисячі міжнародних пасажирів. За рік набирається ще разючіша цифра 86 994 365 пасажирів.

Майже як розділ "18+": у Дубаї все ж можна купити свинину

Мусульманам заборонено вживати свинину та будь-які нехаляльні продукти. Однак економіка Дубая не змогла б процвітати без обслуговування туристів з усього світу. Тому у тутешніх супермаркетах почали продавати свинину, але роблять це не у звичайному відділі, а в окремих підсобних приміщеннях. Тут зберігаються різноманітні свинні делікатеси.

Схожа ситуація з алкоголем. Раніше його у Дубаї можна було "легально" вживати лише туристам чи іноземцям, які мають спеціальну ліцензію на проживання в ОАЕ. Сьогодні ж алкогольні напої подаються тільки у ліцензованих готелях або клубах, а вживання алкоголю у громадських місцях є незаконним. Щоправда, обмеження стали менш суворими, ніж були раніше.

Які є 7 найвищих хмарочосів у Дубаї?

Бурдж Халіфа (Burj Khalifa) – 828 метрів.

Маріна 101 (Marina 101) – 425 метрів.

23 Маріна (23 Marina) – приблизно 393 метри.

Елітна Резиденція (Elite Residence) – близько 380 метрів.

Вежа Сіель (Ciel Tower) – понад 370 метрів.

Kempinski The Boulevard – приблизно 370 метрів.

Докладніше про найвищі будівлі в Дубаї та чим вони особливі – в матеріалі 24 Каналу.