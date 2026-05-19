Щоправда, зараз після дощу почали з'являтися жовто-зелені розводи на асфальті. Що це таке та чи варто панікувати – про це розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Чому на асфальті почали виникати жовто-зелені плями?

Як запевняють в УкрГМЦ, насправді це наслідок природного процесу очищення повітря. Річ у тім, що під час масового цвітіння велика кількість мікроскопічних частинок пилку підіймаються в атмосферу. Як наслідок, краплі води захоплюють цей пилок і вимивають його на землю – це так зване вологе осадження.

Пилок містить природні жири, тому не розчиняється у воді, а збивається у жовту плівку,

– пояснюють метеорологи.

Щоправда, додають вони, у цей період варто бути обачнішими алергікам. Крім того, в Укргідрометцентрі радять частіше робити вологе прибирання.

Які плями на асфальті можуть бути небезпечними?

Передусім це плями, які виникають унаслідок викиду або виливу в атмосферу та на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин – хлору, аміаку, синильної кислоти, фосгену, сірчаного ангідриду тощо. Відбуваються такі викиди після аварій на підприємствах і транспорті, який перевозить вищевказані хімічні речовини, повідомляє ДСНС.

Такі плями можуть бути небезпечними не лише для шкіри, а і для дихальних шляхів. Адже під час вдихання їхніх парів, зокрема хлору, виникає ураження легенів.

Також у разі отруєння рідким аміаком і його концентрованими розчинами з'являються нежить, кашель, важке дихання, задуха. Водночас можна спостерігати підвищене серцебиття та порушену частоту пульсу. А після контакту із цією речовиною виникає обмороження і можливий опік з пухирями.

Небезпечними можуть бути і плями під автомобілями. Адже багато технічних рідин є токсичними. Фахівці радять у разі виявлення підозрілих плям не панікувати, а спочатку оцінити колір і запах рідини. Але важливо уникати контакту зі шкірою. Якщо витік викликає сумніви, варто звернутися на сервіс, передає ресурс MMR.net.ua.

Що робити, якщо опинилися в епіцентрі аварії з викидом хімічних речовин?

Одягніть такі речі, що закриють якнайбільше шкіри, пише Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Захистіть обличчя ватно-марлевою пов’язкою, змоченою водою, або 2 – 5% розчином соди (у разі ураження хлором), оцтової та лимонної кислоти (у разі ураження аміаком).

Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо– та газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

Якщо на час надзвичайної ситуації перебуваєте на вулиці необхідно:

Відійти від зони хімікатів.

Вийти на підвищення, через те, що деякі хімікати осідають ближче до землі.

Виходьте швидко (але не біжить) із зони хімічного зараження у бік, перпендикулярний напрямку вітру, та обходьте тунелі, яри, лощини – у низинах може бути висока концентрація небезпечних хімічних речовин.

Якщо втікати небезпечно, чи немає можливості вийти з небезпечної зони, знайдіть укриття на верхніх поверхах та ізолюйте свій простір.

З прибуттям на нове місце, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Яку небезпечну пляму нещодавно спостерігали в Україні?

Наприкінці квітня Росія завдала удару по Чорноморську на Одещині. У результаті у місті було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту.

Ба більше, внаслідок пожежі було зруйновано резервуар із соняшниковою олією. І згодом ця олія витекла в море. Таким чином, на поверхні води з'явилася пляма приблизно 400 на 200 метрів.

