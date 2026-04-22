І це не єдина користь дощу: дослідження показують, що він також очищує повітря від шкідливих речовин. Ба більше, його впізнаваний запах може навіть покращувати нашу пам'ять, повідомляє BBC.

Чому після дощу ми почуваємося розслабленіше?

Дощ вивільняє негативні іони повітря – молекули кисню з додатковим електроном, які утворюються, коли краплі дощу зіштовхуються або вдаряються об поверхню та розпадаються. У високих концентраціях вони, як відомо, підвищують рівень серотоніну та альфа-хвиль у мозку. І це призводить до щасливішого, більш розслабленого стану.

Коли краплі дощу вдаряються об землю, вони можуть розбризкуватися й вивільняти негативні іони у повітря. Цей процес називають ефектом Ленарда. Тож, якщо сподіваєтеся отримати відчутну дозу негативних іонів, що підвищують серотонін, – спробуйте прогулятися під час дощу.

На думку деяких науковців, ці позитивні ефекти можуть бути пов'язаними зі збільшенням рівня кисню у крові під впливом негативних іонів. Результатом цього є підвищення настрою – саме такі емоції у нас виникають після інтенсивних фізичних вправ. Водночас досі немає переконливих доказів, які б точно пояснювали механізм виникнення цих ефектів.

За словами когнітивної науковиці з Monell Chemical Senses Center у Пенсильванії Пем Далтон, досі недостатньо зрозуміло, чому негативні іони впливають на такі показники, як настрій, втома, серцево-судинний стан і кров'яний тиск.

Хоча це інтригує, щодо фізіологічної користі немає значного консенсусу, а можливі механізми, за допомогою яких негативні іони могли б викликати ці ефекти, вивчені ще менше,

– зазначає вона.

Дослідження впливу негативних іонів на настрій почалися ще у 1950-х роках, однак результати залишалися непереконливими доти, доки у 1990-х не з'явилися досконаліші високовольтні іонізатори, здатні ефективніше виробляти негативні іони.

В одному з відомих досліджень 1995 року науковці з'ясували, що учасники із сезонним афективним розладом (SAD), які щодня проходили сеанси з високовольтними іонізаторами, значно частіше відчували суттєве зменшення симптомів, ніж ті, хто отримував низькоінтенсивне лікування.