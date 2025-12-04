Про це пише 24 Канал з посиланням на Senkels.

Дивіться також У яких країнах незвичайні світлофори

Як називається кінець шнурка?

Не у всіх, але багатьох типах взуття чи худі на кінці шнурків є пластикові або металеві наконечники. Основною причиною, чому їх там кріплять, полягає в комфорті.

Вони потрібні з кількох причин:

Захищають кінець шнурка від розплітання. Шнурки зазвичай зроблені з переплетених ниток. Без цих так званих наконечників ці нитки швидко можуть поторочитися від тертя, вологи та постійного використання.

Полегшують просування шнурка у взуття. За допомогою цих "зачіпок" шнурок легко проходить через отвори у взутті.

Збільшують "довговічність" шнурка. Пластик чи метал стирається набагато повільніше, ніж тканина, тому шнурок служить роками.

Естетична функція. Так званий наконечник робить вигляд шнурка акуратнішим.



Наконечник, що є в кінці шнурка, потрібен для комфорту / Фото Unsplash / (Ervan M Wirawan)

Люди доволі часто носять кросівки чи черевики з шнурками і бачивши ці "зачіпки" в кінці шнурків, навіть не задумувалися, що вони теж мають свою назву. Відтак, є назва для невеликого шматочка пластику або металу на кінці шнурка.

Більшість людей називають цю деталь просто "пластикова штучка", "наконечник" тощо. Насправді ж у неї є цілком офіційна, хоч і маловідома назва – аглет (від французької aiguillette – "голка", або англійської aglet).

Зауважимо, що нас в повсякденному житті оточує чимало речей, про походження яких ми не знаємо. А також не задумуємося про функціонування звичайних деталей, наприклад, таких, як металеві ковпачки для парфумів.