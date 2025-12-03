У яких країнах найнезвичніші світлофори. Про це розповість 24 Канал.

Де у світі незвичайні світлофори?

Берлінський Ампельман

У Берліні можна побачити на світлофорах маленького чоловічка в капелюсі. Втім, його історія набагато складніша, ніж могло б здаватися. Все почалося у 1961 році, коли Берлін поділили на Східну та Західну частини. Тоді у місті була гостра потреба врегулювати практично всі сфери життя, особливо дорожній рух. Через велику кількість аварій і ДТП пішоходам було небезпечно пересуватися дорогами, повідомляє Berlin Future.

Аби стабілізувати дорожній рух, відомий німецький психолог дорожнього руху Карл Пеґлау вирішив створити перші пішохідні сигнали у Берліні. Він довго працював над створенням світлофорів для пішоходів. Зрештою, вирішив позначити їх за допомогою фігури чоловічка, який би доступним способом міг вказувати пішоходам, коли слід переходити дорогу. Так і з'явився Ампельман – за подобою пересічного громадяна Німеччини: чоловік із доволі гладкою фігурою, привітний та зі зачіскою. Вигляд Ампельмана відігравав ключову роль. Наприклад, гладка статура дозволяла пішоходам із вадами зору краще бачити світлові сигнали.

Сьогодні Ампельман пішов далеко за межі перехресть – його фігурку можна побачити на сумках, блокнотах, футболках і у сучасному поп-арті.

Який вигляд має Ампельман у Берліні: дивіться відео

Найвужча вулиця в Празі

У столиці Чехії є вузька вуличка, де для пішоходів там передбачено спеціальний світлофор. Назва району з цією цікавою та привабливою для туристів вулицею – Мала Страна, яка вважається одним із найстаріших та найкрасивіших районів міста. Цей район розташований біля підніжжя Празького Граду та колись був частиною королівського шляху, яким майбутні королі їхали на коронацію. Прогулюючись брукованою вулицею цього прекрасного району, ви побачите чарівні середньовічні будинки, чудові палаци, церкви, чарівні парки, сади з павичами та сувенірні крамниці. І, звичайно ж, ресторани з традиційною чеською кухнею та пивом.

Світлофор на найвужчій вулиці в Празі: дивіться відео

Світлофор у формі серця, Акурейрі

Уперше вони з'явилися у цьому маленькому ісландському містечку у 2008 році. Відбулася така зміна світлофорів у межах щорічного фестивалю Ein með öllu, який став сімейнішим. Потім сталася фінансова криза та принесла вона суспільству серйозні труднощі, породивши гостру потребу у поширенні позитиву та надії. У зв'язку з цим у місті запустили кампанію під назвою "Усміхнися серцем", метою якої було максимально широко поширити надихаючі послання та спонукати до участі. Кампанія мала величезний успіх. Серця швидко стали улюбленими символами оптимізму, а мотивуючі цитати, які супроводжували кампанію, були із захопленням прийняті по всьому місту. Багато підприємств і установ навіть прикрасили стіни своїх будівель цими надихаючими посланнями, пише Офіційний путівник по Акюрейрі.

Червоне серце Акюрейрі: дивіться відео

Японські світлофори в Сан-Паулу, Бразилія

Річ у тім, що в Сан-Паулу проживає найбільша група японських іммігрантів. Більшість з них – в районі Лібердад. І для них зробили особливі світлофори з японськми ієрогліфами, передає Commonplays.



Незвичні світлофори у Сан-Паулу / Фото взято із сайту Commonplays

Анімований чоловічок у Сантьяго, Чилі

У центрі Сантьяго можна зустріти цього спокійного хлопця, що поважно йде вулицею та дає зрозуміти, що вже час переходити.

Незвичайний світлофор у Сантьяго: дивіться відео

Світлофор, який спалахує зеленим тільки раз на рік

Такий незвичайний світлофор можна побачити на невеликому острові біля узбережжя Нагої в Японії. Поставили у рибальскій громаді Хімакадзіма, населення якої близько 2 тисяч осіб, і там лише одне перехрестя, повідомляє AOL.

Світлофор повністю працездатний і підключений до міської електромережі, але майже весь час блимає жовтим і червоним. Він взагалі не призначений для автомобілів. Його поставили для навчання дітей переходити вулицю. Асоціація безпеки дорожнього руху ввела його у 1994 році, усвідомивши, що місцеві діти не мали реального досвіду роботи зі світлофорами до від'їзду з острова до шкіл або на роботу на материку. До цього на уроках використовувалися невеликі навчальні пристрої, які не могли відтворити час і звук справжніх сигналів світлофора.

Щорічно, зазвичай у травні, на острові на один день вмикається зелений цикл світлофора, щоб діти могли попрактикуватися в безпечному переході дороги, як у жвавому місті. Під час заходу вчителі, батьки та офіційні особи збираються біля східного порту Хакадзіма, де встановлено світлофор.



Незичайни світлофор у Хімакадзімі, Японія / Фото Reddit/imHeroT

