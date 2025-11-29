24 Канал з посиланням на cbs news підготував список із 5 незвичних домашніх улюбленців, спеціально до Всесвітнього дня домашніх тварин, який буде в неділю, 30 листопада.

Які є незвичні домашні тварини?

Аксолотль

Аксолотль насправді є саламандрою, яка не перетворюється на наземну тварину на стадії личинки, натомість зберігає зябра та залишається водною. Аксолотль, з його цікавою зовнішністю та "усміхненим" виразом обличчя, приваблює все більше любителів екзотичних домашніх тварин.

У домашніх умовах вони можуть прожити до 15 років, якщо забезпечити їм правильний догляд. У Франції та більшості франкомовних країн аксолотль – це тварина, яку дозволено утримувати приватним особам. Тим не менш, деякі регіони або країни можуть запроваджувати певні обмеження (наприклад, у Канаді чи Швейцарії).



Аксолотль / Фото Unsplash, Chantal Bodmer

Бородата агама

Є досить поширеними екзотичними домашніми тваринами завдяки простоті в догляді та спокійному характеру. Важливо дотримуватися правильного догляду за цими тваринами та забезпечити простір з відповідним температурним режимом і освітленням.

Ззовні бородата агама нагадує дракона, який наче "озброєний" панциром з луски, яка включає "бороду" з шипів під підборіддям, що надувається залежно від настрою, про що пишуть в National Geographic.

Єнот

Єноти з вигляду милі та мають грайливий темперамент, тож не просто так вони з'являються в багатьох відео на YouTube, та змушують іноді передивитися їх знову і знову. Проте завести єнота вдома – це дуже серйозний крок, який вимагає не лише відповідальності, а й розуміння, з якими труднощами ви можете зіткнутися. Хоч нечасто, але буває, що люди тримають єнотів вдома, але це небезпечно і складно, тому що вони вимагають спеціального догляду, можуть бути агресивними та завдати значної шкоди житлу.



Єнот / Фото Unsplash, fr0ggy5

Міні-піг (карликова свинка)

Карликова домашня свинка або її миліша назва "міні-піг" все частіше стає домашнім улюбленцем. Люди часто тримають їх у квартирах та будинках. Міні-піги бувають різних порід і, залежно від цього, їхня максимальна вага може бути різною.

Вони розумні, легко прив'язуються до людей і люблять товариство. Таких тваринок потрібно привчити до туалету та часто вигулювати на вулиці.

Цукровий поссум

Також відомий як білка-летяга. Це один з найпопулярніших екзотичних домашніх улюбленців, який потребує різноманітного і збалансованого харчування. Основу раціону складають солодкі фрукти (яблука, груші, виноград), ягоди та нектар. Важливо включати в раціон комах.

Ці тварини є надзвичайно активними та товариськими.



Цукровий глайдер / Фото Unsplash, David Clode

Важливо! Слід перевіряти місцеві закони та дозволи, перш ніж думати про купівлю екзотичних тваринок.

