Які найрозумніші птахи у світі?

Ворони

Ці пернаті можуть бути одними з найрозумніших тварин на Землі та насправді володіють багатьма навичками. Дослідження вказують на те, що ворони можуть міркувати, розуміти причинно-наслідковий зв'язок, рахувати до пʼяти. Вони також можуть створювати індивідуальні інструменти для користування. Ворони мають дивовижну пам'ять на людські обличчя – і можуть запам'ятати, чи становить ця конкретна людина загрозу.

Круки

Представники родини воронових є одними з найрозумніших птахів, хоча звичайні круки можуть мати перевагу у вирішенні складних проблем. Вони також відомі своєю здатністю розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Дослідження, опубліковане в 2017 році в журналі Science, показало, що круки навіть планують завдання заздалегідь.

Какаду

Вони демонструють високий інтелект завдяки своїй здатності розгадувати головоломки та імітувати широкий спектр звуків, які чують. Також вони прекрасно відчувають темп і ритм.

До слова, какаду роблять з паличок і підсохлих рослинних коробочок з насінням своєрідні барабани, на яких вистукують любовну пісню для самки. Цікаво, що у кожного самця при цьому є унікальний і впізнаваний ритм і навіть мелодія.



Африканські сірі папуги

Африканські сірі папуги часто вважаються найрозумнішими видами птахів.

"У їхніх маленьких, як горіх, мізках відбувається багато чого. І вони живуть так довго, що можуть накопичити багато інтелекту та багато спогадів", – каже МакҐовен для журналу National Geographic.

Вони можуть вивчити сотні слів та використовувати їх контекстуально, демонструючи розвинені навички вирішення проблем та інтелект.

Кеа

Кеа, папуга, що мешкає в Новій Зеландії, відомий своєю грайливою поведінкою. Цих птахів часто називають "гірськими клоунами" через їхню допитливу натуру та схильність взаємодіяти з людськими предметами – відмикати засувки та навіть красти речі у туристів.

Однак їхня грайлива поведінка не просто для розваги, вона також слугує важливою частиною їхнього процесу навчання, допомагаючи їм адаптуватися до нових викликів у суворих альпійських умовах. У дикій природі їхній інтелект проявляється в їхній здатності орієнтуватися в суворих ландшафтах та шукати різноманітні джерела їжі.

