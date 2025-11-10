Часто у природі саме ті створіння, що мають найбільш невинний вигляд, становлять чи не найбільшу небезпеку. Про п'ятірку милих тварин, які навіть можуть убити людину, розповідає 24 Канал з посиланням на Animals Around The Globe.

Які милі тварини є насправді небезпечними?

Товстий лорі

Ці великі очі та м'яка шерсть – з вигляду справжня милота. Однак товстий лорі — один з небагатьох отруйних ссавців. На його ліктях розташовані спеціальні залози, що виділяють особливо токсичну речовину. Змішуючись з його слиною, вона перетворюється на справжню отруту, що може викликати смерть не лише тварин, а і людини. У дикій природі лорі використовують її для захисту малюків від хижаків і для відлякування паразитів.



Товстий лорі – один з небагатьох отруйних ссавців / Фото Зоопарк Сан-Дієго

Качкодзьоб

З вигляду кумедний, однак насправді ще один отруйний ссавець. У самців качкодзьоба на задніх лапах розташовані рогові шпори. Кожна з них зв'язана протокою зі стегновою залозою, яка під час шлюбного сезону виробляє складний "коктейль" з отрут. Самці використовують таку свою особливість під час шлюбних поєдинків.

Отрута качкодзьоба може вбити дрібних тварин. Для людини вона смертельної загрози не становить, проте здатна викликати дуже сильний біль. На місці уколу розвивається набряк, який поступово поширюється на всю кінцівку. Больові відчуття можуть тривати довго – від багатьох днів поспіль до навіть місяців.



Отрута качкодзьоба може вбити дрібних тварин / Фото M Bannerman/DPE

Метелик Монарх

Ці тварини також є отруйними, щоправда не самі метелики, а їхні личинки. Безпосередню загрозу для людини вони не становлять, проте є небезпечними та огидними на смак для птахів. Все через ваточник, який їдять гусениці. Вони зберігають отруту рослини, а їхній яскравий колір попереджає про отруйність. Колонії метеликів, які перебувають в анабіозі, виживають тому, що голодні птахи надають перевагу менш отруйним метеликам.

Морський леопард

З вигляду такий милий морський леопард або леопардовий тюлень відомий своїми потужними щелепами та хижою поведінкою, що робить його одними з головних хижаків у водах Антарктики. Харчується пінгвінами та не дуже люблять гостей. Небезпеку ці тварини становлять і для людини, хоча віч-на-віч з ними зустрітися непросто. Морські леопарди швидкі, сильні та добре орієнтуються у своєму середовищі, що є великою перевагою перед людиною. Останніми роками кількість нападів цих "милих тваринок" на людей зросла.

Милий, але небезпечний морський леопард / Фото Wildlife Nomads/Mogens Trolle

Казуар

Це справжній франт у світі природи. Схожий цей птах на страуса, що причепурився до вечірки. Водиться тільки в тропічних лісах Австралії та Нової Гвінеї, але навіть там зустріч з ним буде неприємною. По-перше, даються взнаки розміри птаха, а по-друге, він може бути дуже агресивним і завдати сильних ударів своїми гострими кігтями. Крім того, втекти від цієї "милоти" нереально, адже казуари розвивають швидкість близько 60 кілометрів на годину.

