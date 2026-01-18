Льодовий покрив Антарктиди розкинувся на площі майже 14 тисяч квадратних кілометрів і є найбільшим єдиним крижаним масивом Землі. Які ландшафти під ним заховано – розповість 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Як науковцям вдалося "залізти" під льодовий покрив Антарктиди?

Вчені знають про прихований ландшафт Антарктиди не так уже й багато, оскільки проводити спостереження через лід складно. Тепер вони застосували нову технологію картографування, поєднавши її з останніми супутниковими даними, щоб показати ландшафт всього континенту, зокрема раніше незвідані регіони.

Новий метод отримав назву Аналіз збурень потоку льоду (IFPA). Він дозволяє виявити характерні форми на поверхні льодовика, утворені льодом, що стікає пагорбами та долинами.

Що приховано під льодами Антарктиди?

У підсумку науковцям вдалося вперше побачити рельєф континенту, прихований під багатокілометровою кригою. А саме раніше невідомі особливості рельєфу, зокрема тисячі підльодовикових пагорбів і долин, гірські хребти та глибокі каньйони.

За словами команди дослідників, завдяки результатам їхньої роботи можна отримати найважливіше уявлення про поведінку антарктичного крижаного щита, який сьогодні відступає та стає тоншим через потепління океанів і повітря.

За мільйони років крижаний покрив Антарктиди сформував ландшафт, що складається з плоских рівнин, розчленованих плато та гострих гір, захованих під нинішнім багатокілометровим крижаним покривом. Завдяки цій методиці ми вперше можемо спостерігати відносний розподіл цих вкрай мінливих ландшафтів по всьому континенту,

– зауважив співавтор дослідження, професор зі Школи геонаук Единбурзького університету Роберт Бінгем.



Нова карта розкрила приховані ландшафти Антарктиди, включно з плато, горами та рівнинами / Фото професора Роберта Бінгема з Единбурзького університету

Згідно з попередніми дослідженнями, нерівні ділянки підльодовикової землі, такі як порізані схили пагорбів і гострі гірські хребти, створюють опір тертю льоду, що рухається до моря. І так вони сповільнюють відступ льодовикового покриву Антарктиди.

Яку користь отримає наука від цього дослідження?

Нові зображення є важливим орієнтиром для вчених, оскільки допомагають визначити, на чому слід зосередити майбутні дослідження. Крім того, вони допоможуть розробити точніші прогнози щодо того, де та наскільки може піднятися рівень моря в майбутньому.

Новий метод дозволяє нам використовувати супутникові вимірювання поверхні льоду для заповнення всіх прогалин у наших картах, розкриваючи нові деталі про гірські хребти, каньйони та геологічні межі,

– підкреслює провідна авторка дослідження докторка Хелен Окенден.

Співавтор дослідження, професор Ендрю Кертіс, зі свого боку, зауважує, що тепер дослідники отримали абсолютно новий спосіб заглянути крізь крижані покриви.



У дослідження вчені поєднали нову методику картографування із супутниковими даними, щоб отримати найдетальніше на сьогодні зображення / Фото Science

А ви знали, що Антарктиду омиває унікальний океан, і про це нам не казали у школі?

У школі нас учили, що на Землі чотири океани. Однак насправді їх п'ять.

П'ятий океан отримав назву Південний. Він повністю оточує Антарктиду та не межує із жодним іншим континентом.

Хоча його вперше на світовому рівні виділили ще у 1937 році, проте лише у 2021 році Національне географічне товариство США офіційно визнало існування Південного, або Антарктичного океану. Це наймолодший океанічний басейн на Землі.

Південний океан є основною зоною змішування найбільших океанів світу, тому відіграє важливу роль у циркуляції води по всій земній кулі. Він також впливає на все: від погодних умов до кількості кисню, яким ми дихаємо.

Щозими через різке зниження температури Південний океан замерзає, утворюючи смугу морського льоду, що майже подвоює площу Антарктиди.

Більше цікавих фактів про Південний океан читайте в матеріалі 24 Каналу.