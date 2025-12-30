Південний океан повністю оточує Антарктиду та не межує із жодним іншим континентом. Докладніше про п'ятий океан розповість 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр і Коаліцію Антарктиди та Південного океану.

Чому ми не знали про Південний океан?

Хоча сформувався він близько 34 мільйонів років тому, коли Антарктида та Південна Америка розійшлися, проте вперше на світовому рівні його виділили лише в 1937 році. Однак у 1953-му рішення Міжнародної гідрографічної комісії про визнання Південного океану призупинили, оскільки міжнародна спільнота не дійшла згоди, як окреслити його північну межу.

У 2000 році Міжнародна гідрографічна комісія знову визнала Південний океан (в межах 60 градусів південної широти), але це рішення знову не було ратифіковано. І вже через 21 рік про визнання Південного океану оголосило Національне географічне товариство США – одна з найавторитетніших наукових організацій світу. Це передбачало зміни шкільної програми, позначення океану на мапах та інших продуктах National Geographic тощо.

Але це не "новий" океан у геологічному сенсі, а зміна нашого сприйняття карт. Адже Південний океан існував завжди, але ніколи офіційно не отримував належної уваги. Донедавна цей унікальний ландшафт вважали лише "продовженням" трьох різних океанів: Тихого, Атлантичного та Індійського, зазначає ресурс Ecoticias.

Оточений неймовірно швидкою Антарктичною циркумполярною течією, це єдиний океан, який стикається з трьома іншими океанами та повністю обіймає континент, а не опиняється в їхніх обіймах,

– так описує Південний океан дослідниця Національного географічного товариства Сільвія Ерл.

Сьогодні Південний, або Антарктичний океан є одним із п'яти найбільших океанічних басейнів на Землі. Ба більше, за розміром він займає четверте місце на планеті. Його площа становить понад 20,3 мільйона квадратних кілометрів, а найбільша глибина – понад 8 тисяч метрів. Він покриває від 10 до 15% світового океану.

Які ще цікаві факти про Південний океан варто знати?

Це наймолодший океанічний басейн на Землі.

океанічний басейн на Землі. Південний – єдиний океан, що омиває земну кулю, не перериваючись сушею. Він оточує Антарктиду, як рів.

Він оточує Антарктиду, як рів. Ми уявляємо, що океани – це кілька окремих водойм, однак насправді існує лише один глобальний океан. Глобальний океан складається із п'яти основних океанічних басейнів. Частина води тече між ними та всі вони зустрічаються в Південному океані.

Оскільки Південний океан є основною зоною змішування найбільших океанів світу, то відіграє важливу роль у циркуляції води по всій земній кулі . Іншими словами: навіть якщо ви ніколи не бачили айсберг поблизу, ви все одно пов'язані з Південним океаном.

. Іншими словами: навіть якщо ви ніколи не бачили айсберг поблизу, ви все одно пов'язані з Південним океаном. Він також відіграє ключову роль у регулюванні клімату на Землі завдяки своїм течіям, сезонному морському льоду та поглинанню тепла та вуглекислого газу з атмосфери. Він впливає на все: від погодних умов до кількості кисню, яким ми дихаємо.

завдяки своїм течіям, сезонному морському льоду та поглинанню тепла та вуглекислого газу з атмосфери. Він впливає на все: від погодних умов до кількості кисню, яким ми дихаємо. Південний океан має тільки один берег – південний. Це, власне, берегова лінія Антарктиди. Роль північного берега виконує Антарктична конвергенція, або ж Антарктичний полярний фронт. Його утворює Антарктична циркумполярна течія (вона ж Течія західних вітрів), яка йде за годинниковою стрілкою та утворює замкнене коло довкола Антарктиди. Хоч цей берег не твердий, він досить надійно відокремлює холодну водну масу Південного океану від тепліших вод Атлантичного, Індійського та Тихого океанів. Оскільки холодна вода важча, вона опускається на дно.

– південний. Це, власне, берегова лінія Антарктиди. Роль північного берега виконує Антарктична конвергенція, або ж Антарктичний полярний фронт. Його утворює Антарктична циркумполярна течія (вона ж Течія західних вітрів), яка йде за годинниковою стрілкою та утворює замкнене коло довкола Антарктиди. Хоч цей берег не твердий, він досить надійно відокремлює холодну водну масу Південного океану від тепліших вод Атлантичного, Індійського та Тихого океанів. Оскільки холодна вода важча, вона опускається на дно. Точне місце розташування Антарктичної конвергенції визначити складно, оскільки її водні кордони постійно змінюються. Її ширина становить 32 – 48 кілометрів, а координати коливаються приблизно від 45 до 60 градусів південної широти. Вона має тенденцію до сезонного зміщення, переміщаючись на північ взимку та на південь влітку.

Її ширина становить 32 – 48 кілометрів, а координати коливаються приблизно від 45 до 60 градусів південної широти. Вона має тенденцію до сезонного зміщення, переміщаючись на північ взимку та на південь влітку. У Південному океані домінує Антарктична циркумполярна течія, яка є найдовшою, найсильнішою та найглибшою на Землі. Вона переносить по земній кулі більше води, ніж будь-яка інша течія.

Вона переносить по земній кулі більше води, ніж будь-яка інша течія. Південний океан відомий своїми сильними вітрами, інтенсивними штормами, різкими сезонними змінами та низькими температурами (температура води коливається від -2 до +10 градусів).

(температура води коливається від -2 до +10 градусів). Щозими через різке зниження температури Південний океан замерзає , утворюючи смугу морського льоду, що майже подвоює площу Антарктиди. Зимовий морський лід Антарктиди покриває близько 18 мільйонів квадратних кілометрів, а це приблизно вдвічі більше за площу США.

, утворюючи смугу морського льоду, що майже подвоює площу Антарктиди. Зимовий морський лід Антарктиди покриває близько 18 мільйонів квадратних кілометрів, а це приблизно вдвічі більше за площу США. Південний океан є однією з найпродуктивніших морських екосистем на Землі. Потужні течії, низькі температури та багаті на поживні речовини та кисень води сприяють життю багатьох створінь: від різноманітних водоростей, безхребетних і ракоподібних до риб, птахів і ссавців.

на Землі. Потужні течії, низькі температури та багаті на поживні речовини та кисень води сприяють життю багатьох створінь: від різноманітних водоростей, безхребетних і ракоподібних до риб, птахів і ссавців. Влітку мільярди мікроскопічних водоростей (фітопланктон) розмножуються, утворюючи досить великі скупчення, які можна побачити з космосу.

Південний океан є домом для видів, які не зустрічаються більше ніде на планеті, таких як пінгвіни , горбаті кити , тюлені та морські птахи . Виживання практично всієї живності, яку ми асоціюємо з Антарктидою, залежить від океану та льоду.

, , та . Виживання практично всієї живності, яку ми асоціюємо з Антарктидою, залежить від океану та льоду. Навіть до повномасштабного вторгнення вилов українських рибалок у Південному океані перевищував вилов в наших акваторіях.



Південний та інші океани Землі / Зображення взято із сайту National Geographic

А ви знали, що в Антарктиді є свій Київ?

Мовиться про півострів Київ. Це вкритий льодом виступ суші у західній частині Антарктичного півострова.

Він лежить у межах Землі Грема та виходить в океан на близько 35 кілометрів у північно-західному напрямку. Саме біля півострова Київ розташований український антарктичний науковий центр – станція "Академік Вернадський" на острові Галіндез.​

Власне, через близькість до української станції півострів і назвали Києвом. Цю назву офіційно затвердили на початку 2010-х років, щоправда тоді було Kiev Peninsula. У 2020 році Науковий комітет з антарктичних досліджень офіційно змінив написання на Kyiv Peninsula.

На півострові Київ люди не живуть, проте там є інші переваги – красиві поодинокі гори, океан поряд, і, звісно, пінгвіни.

Більше про півострів Київ в Антарктиді читайте в матеріалі 24 Каналу.