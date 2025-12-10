Тож, який ареал проживання пінгвінів. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр і Treehugger.

Де можна зустріти пінгвінів?

Пінгвіни мешкають в усій Південній півкулі, зокрема в теплому кліматі – від Австралії до Африки. Їх можна зустріти на узбережжях Південної Америки, у Новій Зеландії, а також на крихітних скелястих островах далеко в морі.

А один із видів – галапагоські пінгвіни – живе на Галапагоських островах, поблизу екватора. Тож іноді вони запливають у води Північної півкулі.

Галапагоські пінгвіни – це Найпівнічніший вид. А найпівденніший – колонія пінгвінів Аделі, що гніздяться неподалік мису Ройдс в Антарктиді.

10 місць, де пінгвіни мешкають у дикій природі

Антарктида

Це континент з найбільшою популяцією пінгвінів, що налічує мільйони пар, які гніздяться. Лише два види – імператорські пінгвіни та пінгвіни Аделі – живуть в Антарктиді цілий рік. Антарктичні, золотоволосі та папуанські пінгвіни, зі свого боку, проводять час на Антарктичному півострові, але розмножуються на антарктичних і субантарктичних островах на північ.

Австралія

Хоча Антарктида зараз вважається батьківщиною пінгвінів, дослідження, опубліковане у 2020 році, припускає, що давні предки пінгвінів походили з Австралії та Нової Зеландії. У наш час лише найменший з видів пінгвінів – малий пінгвін (також званий пінгвіном-феєю) – вважає Австралію своїм домом.

Хоча цей континент, як правило, відомий своїм жарким і посушливим кліматом, на південному узбережжі прохолодні води та помірний клімат створюють для малих пінгвінів хороші умови. Вони живуть уздовж узбережжя материка, але найбільші популяції перебувають на віддалених островах, зокрема на острові Філліпс, де можна побачити колонію з приблизно з 40 тисяч особин.

Аргентина

Аргентина – країна у Південній Америці, що займає його більшу південну частину. Тут завдяки великим береговим лініям і холодним водам південної частини Тихого океану мешкають великі популяції магелланових пінгвінів – виду середнього розміру з білими смугами на голові та грудях. У заповіднику Пунта-Томбо на атлантичному узбережжі провінції Чубут мешкає понад 200 тисяч пар. Хоча загальна чисельність популяції, як вважають, скорочується, у 2020 році на віддаленому аргентинському острові було виявлено нову колонію.

Фолклендські острови

Фолклендські острови – віддалений архіпелаг у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 480 кілометрів на схід від Патагонії у Південній Америці. Хоча цей ланцюг скелястих островів з піщаними пляжами та скелястими берегами є домом всього для 3 500 осіб, але для пінгвінів – це справжня столиця світу. На островах мешкає найбільша у світі популяція папуанських пінгвінів. Окрім них, також тут гніздяться ще чотири види пінгвінів: магелланові, чубаті, королівські та золотоволосі. Загальна чисельність становить майже мільйон особин.

Птахи тут гніздяться з відривом до 4 кілометрів від берега, утворюючи "пінгвінові магістралі" та переміщаючись від океану до океану та назад у пошуках їжі. Популяція пінгвінів у всьому світі скорочується, однак популяція папуанських пінгвінів на Фолклендських островах значно збільшилася за останні 25 років.

Галапагоські острови

Галапагоські острови – це ланцюг вулканічних островів біля узбережжя Еквадору в Тихому океані. Тут мешкає єдиний вид пінгвінів – галапагоський. Острови розташовані по обидва боки екватора, і це робить галапагоських пінгвінів єдиним видом, що мешкає у Північній півкулі.

Галапагоські пінгвіни є невеликими та можуть досягати 50 сантиметрів у висоту. Вони можуть заповзати в печери та ущелини вздовж скелястого узбережжя, рятуючись від спеки на суші. Течія Гумбольдта, що протікає від Антарктиди до західного узбережжя Південної Америки, приносить прохолодну воду та косяки риб, які забезпечують пінгвінів їжею, попри північні широти.

Сьогодні галапагоський пінгвін перебуває під загрозою зникнення.

Трістан-да-Кунья

Трістан-да-Кунья – невеликий острівний ланцюг згаслих вулканів у південній частині Атлантичного океану. Понад 1 600 кілометрів відокремлюють архіпелаг від Південної Америки та Африки, що робить його найвіддаленішим острівним ланцюгом у світі. Попри невеликі розміри островів, вони є важливими місцями гніздування північних чубатих пінгвінів. Тільки на острові Неприступний, площа якого становить всього 12,6 квадратних кілометрів, мешкає населення 27 тисяч пінгвінів.

Однак насправді ці цифри свідчать про різке зниження чисельності птахів з 1950-х років, коли на деяких островах Південної Атлантики їхня чисельність перевищувала мільйон особин. Сьогодні північні чубаті пінгвіни перебувають під загрозою зникнення. Дослідники вважають, що скорочення чисельності переважно пов'язано з підвищенням температури океану та скороченням джерел їжі для цих пінгвінів.

Нова Зеландія

Попри репутацію тропічного курорту, Нова Зеландія є домом для чотирьох видів пінгвінів, які чудово почуваються в холодних течіях Південного океану: малих, жовтооких, новозеландських і снерських чубатих пінгвінів.

Пінгвінів можна зустріти вздовж більшої частини узбережжя Південного острова Нової Зеландії, а також на дрібніших островах, що розташовані на південь. Жовтоокий пінгвін, що під загрозою зникнення, – найбільший і найрідкісніший у Новій Зеландії. Його популяція, за оцінками, досягає 3 тисяч дорослих особин. Тільки у галапагоських пінгвінів популяція менша.

Південна Африка

Південна Африка лише нещодавно стала місцем проживання пінгвінів. Протягом більшої частини своєї історії ареал проживання африканських пінгвінів був обмежений різними островами вздовж узбережжя Південної Африки: від Анголи до Мозамбіку. Однак у 1980 році на материкових пляжах недалеко від Кейптауна було засновано дві колонії. Дослідники встановили, що ці материкові колонії тепер мають хороші умови для розвитку, оскільки зростання чисельності населення відтіснило небезпечних для них хижаків.

Однак по всьому ареалу популяція африканських пінгвінів стрімко скорочується з 1920-х років, і тепер цей вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення.

Острови Баунті та Антиподів

Острови Баунті та Антиподи – два віддалені острівні ланцюги у південній частині Тихого океану. Обидва розташовані більш ніж за 640 кілометрів на південний схід від Нової Зеландії. Ці безлюдні круті та скелясті ділянки суші – єдине місце розмноження чубатих пінгвінів. Ці пінгвіни – одні з найменш вивчених, і про їхні міграції відомо мало. Було помічено, що вони прилітають на острови у вересні та залишаються там для розмноження та вирощування дитинчат до лютого. Після цього вони повертаються у море та не з'являються на суші до наступного вересня.

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови – це крутий гористий острівний ланцюг у південній частині Атлантичного океану, де немає постійного населення. На початку XX століття на островах були форпости китобоїв, які згодом зникли. У наш час ці острови найбільш відомі як місця розмноження великих колоній пінгвінів, зокрема золотоволосих, королівських і антарктичних. Вони збираються у великі, щільні гніздові колонії, що налічують понад 100 тисяч птахів.

