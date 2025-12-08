Про це пише 24 Канал з посиланням на видання martha stewart.

Які коти живуть найдовше?

Сіамські коти можуть жити до 15 років. Вони також відомі своїми вокальними та соціальними якостями. Їх можна розпізнати за світлим хутром з темними кінцівками.



Сіамські коти / Фото Unsplash (Vivian Arcidiacono)

Балінезійські коти – близькі родичі сіамських. Фактично, єдина основна відмінність між ними полягає в тому, що у балінезійської кішки відбулася генна мутація, яка призвела до появи довшої шерсті. Середня тривалість життя цієї породи – від 15 до 20 років.

Бірманські коти також мають сіамського предка. Це може пояснювати їхню схильність жити до 20 – 25 років. Деякі з них навіть жили до 30 років. Перські коти відомі своєю розкішною довгою шерстю і спокійною поведінкою. Вони можуть прожити до 20 років.

Менська кішка, яку відрізняє від інших відсутність хвоста, що є результатом генної мутації. Середня тривалість життя менкса – від 15 до 18 років.

Орієнтальні короткошерсті. Ця порода може жити до 10 – 15 років. Коти породи сфінкс. Тривалість життя становить від 8 до 14 років.



Орієнтальні короткошерсті коти / Фото Unsplash (Manuel Keller)

Коти породи регдолл – завжди милі на вигляд і з гарним характером. Вони можуть жити до 15 років і довше.

Американські короткошерсті відрізняються ласкавим характером. Ця порода може прожити до 20 років.

