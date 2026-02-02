Хоча історія, що снігур – "російська народна пташка", почалася ще раніше. Докладніше про те, як Москва вкрала в українців снігура та чому це більше українська пташка, – розповість 24 Канал.

Цікаво Може імітувати голос людини та збільшує кількість дубів: у Дніпрі помітили унікальну пташку

Як снігур став "російською пташкою"?

Ще в часи СРСР у газеті "Комсомольска правда" провели опитування "Який птах у Росії найпопулярніший". І тоді читачі найулюбленішими назвали шпака, ластівку та снігура.

Вже після розпаду комуністичної імперії у Росії знову згадали про снігура та вирішили його зробити "своїм". Зокрема, 2008-й тамтешні орнітологи визначили як Рік Снігура. Того року ця пташка мала стати символом природоохоронної роботи. Щодо Птаха року проводять спеціальні дослідження, обліки чисельності, розповсюджують інформаційні листівки, наклейки, буклети та плакати, публікують статті, проводять дитячі конкурси малюнків та інші заходи, зокрема біотехнічні.

Як зазначають у Союзі охорони птахів Росії, снігур міг би й зараз стати їхнім символом. "Адже гніздиться переважно у хвойних лісах тайгової зони Євразії – від Скандинавії, через Урал і по всьому Сибіру до Камчатки".

"Серед бідної фарбами осінньої та зимової російської природи снігур особливо помітний своїм дуже яскравим та красивим оперенням. З випаданням снігу ошатні зграї цих птахів, привертаючи до себе увагу, з'являються в більшості російських міст, селищ і сіл. Звідси й назва птаха", – зазначають російські птахоохоронці.



Як Росія собі привласнила снігура / Скриншот із сайту Союзу охорони птахів Росії

А у 2011 році з ініціативи все того ж Союзу охорони птахів Росії там з'явився День снігура, який відтоді щороку відзначають 9 лютого. Офіційного статусу він не має, проте широко відомий серед екологів і просто любителів живої природи.

Також, як стверджують росіяни, снігура начебто називають "російським папугою". А причина тому здатність цих птахів віртуозно імітувати різні звуки та голоси. Тому на Русі охоче тримали цю пташку в будинках і навіть салонах, навчаючи її різним мелодіям.



Росіяни стверджують: через особливість снігурів їх називають "російськими папугами" / Cкриншот одного з російських сайтів для любителів птахів

Справедливості заради відзначимо, що снігур справді дуже поширений у Росії. Крім того, тут можна зустріти більше видів цього птаха. Як і в Україні, там здебільшого гніздиться звичайний снігур. Однак у гірських лісах Сибіру та Далекого Сходу мешкає сірий снігур, а на Далекому Сході, Сахаліні Курильських островах – уссурійський снігур.

В Україні ж снігурів можна побачити переважно у Карпатах і на Поліссі, де є хвойні ліси. А ось мігрують і зимують вони практично по всій території нашої країни.

Як російська пропаганда використала образ снігура?

Зокрема, у 2014 році, на початку російсько-української війни, пропагандистські ЗМІ повідомили, повідомили, що українських школярів нібито вчать убивати снігурів. Причина цьому абсурдна – начебто забарвлення цих птахів не "патріотичне", а захищати треба синиць, адже вони мають жовтий і блакитний кольори, пише "Радіо Свобода".



Маразматичний фейк від пропаганди про снігурів / Скриншот взято із сайту "Радіо Свобода"

Українські користувачі мережі одразу ж цей фейк звели нанівець. За їхніми словами пропагандисти недопрацювали. Мовляв, насправді основні кольори снігура – це чорний і червоний, а це символіка національно-визвольної боротьби. В Україні її використовували різні націоналістичні та проукраїнські рухи – від "Пласту у 20-х роках XX століття, коли польська влада на Галичині не толерувала використання українцями національного синьо-жовтого стягу, до ОУН, які зробили червоно-чорний своїм Революційним прапором, і більш сучасних УНА-УНСО та "Правого сектора". Натомість синиця могла б символізувати імперський прапор Росії, основні кольори якого: жовтий, білий і чорний.

Щодо червоного забарвлення снігура, то це нічого не має спільного з комуністичною символікою. Згідно з красивою біблійною легендою, коли Ісус Христос, розп'ятий на хресті, спливав кров'ю, до нього підлетіла маленька сіренька пташка та спробувала полегшити його страждання. Вона клювала гострі колючки тернового вінця з його чола, і в якийсь момент крапля крові впала на груди пернатого, назавжди пофарбувавши його в червоний колір. Відтоді снігурі "носять" цю пляму як знак співчуття та безстрашності, а також нагадування про свій подвиг.

Чому снігур – не символ Росії?

Хоча в російській культурі снігур також поширений, проте він більше вкорінився саме в українську. У нас образ цієї пташки можна зустріти в культурі та мистецтві. В українських колядках снігур символізує добру звістку. Крім того, багато письменників писали та досі пишуть про снігурів – від віршів до дитячих книжок.

"СНІГУРІ" Олександр Олесь

Звідкись гості налетіли

Стоголосим табуном

І розсипалися в полі

Над розсипаним зерном.

Заспівали, задзвеніли,

Мов заграли кобзарі…

Де взялась весела зграя,

Жарогруді снігурі.

Ось вони на сніг упали

І розквітли, як квітки…

На городах мак рожевий

Так заквітчує грядки.

Нагло враз табун крилатий

Небезпечне щось зачув,

Вгору знявсь, і дуб гіллястий

В кущ троянди обернувсь.



Ще хвилина, і, як в казці,

Враз розсипались квітки,

І за вітром над снігами

Полетіли снігурі.

А наприкінці січня Книжка "Мій друг снігур" письменниці Надійки Гербіш стала лауреаткою премії "Гуманна книжка", яку щороку вручає громадська організація UAnimals. Цією відзнакою нагороджують дитячі видання, що виховують чуйність, любов до природи та відповідальне ставлення до тварин, повідомляє "Видавництво Старого Лева".

Водночас образ снігура можна побачити на малюнках і картинах. Художники зображували їх як живе уособлення зими. Ці птахи нагадують нам, що навіть у найхолоднішу пору року є місце для краси, кольору та життя. Також з допомогою образу снігура сьогодні навчають українських дітей.



"Карнавал птахів: снігурі" / Презентація для використання на уроці образотворчого мистецтва у 2 класі, розроблена за програмою Олександри Савченко

В українській культурі снігур – це традиційний символ зими, Різдва та сприятливих вістей. З настанням перших морозів ці птахи у пошуках їжі прилітають ближче до людських осель. Навіть раніше люди вірили, що це зимові птахи. А влітку вони відлітають на північ, "оскільки їм тут жарко". Насправді ж улітку вони ховаються у кронах дерев у лісах, тому побачити їх досить складно.

Цікавою є і назва цих птахів. Лише в українській і російській мовах вона пов'язана зі снігом і походить від цього слова. І раніше їх на території Росії називали "снигирь". Проте згодом снігурів там русифікували та почали іменувати "снегирь".

Куди зникли снігурі?

За словами орнітолога Віталія Казанника, причин зменшення цих птахів у місті є кілька. По-перше, вони майже не з'являються у середмісті через нестачу їжі. Взимку снігур живиться ягодами калини, горобини, бруньками та насінням дерев, зокрема ясена та клена тощо. А у містах кількість таких дерев зменшилася.

Інша причина – те, що міста стали надто шумними з великою кількістю людей і транспорту, і це турбує та розлякує птахів. Водночас у сучасних містах деревних насаджень стало значно менше, тому сховатися снігурам важче.

На зникнення снігурів також вплинула погода. Раніше зими в Україні були значно холоднішими та було більше снігу. Коли морози до -20°C, у лісі важко знайти їжу, і снігурі летіли ближче до людей. А сьогодні через тепліші зими червоногруді красені мають більше шансів залишатися у лісі. Крім того, через теплі зими вони просто змінили свої маршрути. Кліматичні зміни посунули межу їхнього зимового ареалу далі на північ, де все ще холодно та засніжено.

Більше про снігурів: куди та чому вони зникли – читайте в матеріалі 24 Каналу.