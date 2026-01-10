Відповідні світлини у своєму фейсбуці опублікував фотограф-анімаліст Олег Присяжнюк. Що це за птах сойка – розповість 24 Канал з посиланням на "Мій дім".

Цікаво Лелека зі списом у шиї пролетів понад 3000 кілометрів: як це змінило наші уявлення про міграцію

Що відомо про сойку?

Сойка належить до родини воронових і її вважають одним з найрозумніших птахів у природі. Вона не дуже велика: від дзьоба до хвоста – 35 сантиметрів, а розмах крил становить пів метра. Вага – всього 200 грамів.

Це дуже яскравий птах. Основне забарвлення – бежево-коричневе, навіть можна побачити деяку рожевину. Шийка та зона навколо хвоста – білі. Водночас шийку обрамляють яскраві чорні "вуса", що йдуть від дзьоба. Такий самий колір має і хвіст. У сойки дуже красиво розфарбовані крила: блакитні передпліччя з темними штрихами, а пір'їни сірого, чорного та білого кольорів. На голові є помітний чубчик.

Одна з особливостей сойки, що літає вона відносно повільно. А деякі види, наприклад, саксаульні сойки, що живуть у пустельній місцевості, взагалі, воліють бігати.

Цей птах не пропускає жодної події на своїй території. Все, що привертає його увагу, він одразу ж коментує гучними обуреними криками, схожими на щось середнє між карканням і кряканням. Щоправда, іноді сойки виробляють досить мелодійні трелі.

А ще вони винятково правдоподібно імітують голоси інших птахів чи тварин (гавкіт собак, мекання кози), додатково включаючи ці імітації у свій шлюбний спів. Якщо ж цю пташку поселити вдома – вона навіть слова навчиться вимовляти. Може зображати і технічні звуки, наприклад бензопилу та сокиру.

Які звуки може видавати сойка: дивіться відео

Де вони мешкають?

Сойки – переважно лісові птахи, їх дуже не люблять мисливці. Якщо вони помітили когось біля свого гнізда, то каркатимуть-крякатимуть на весь ліс, попереджаючи всіх навколо. У деяких місцях сойки ведуть осілий спосіб життя та на зимівлю нікуди не відлітають, задовольняючись місцевими умовами. А інші воліють проводити зиму в теплих краях і з настанням холодів вирушають на південь.

В останні ж роки ці птахи зовсім спокійно обживаються на околицях, де живуть люди. Хоча раніше такі місця не те, щоб уникали, але не шанували. Головне для них, щоб поряд були дерева. Основні місця їх поширення у містах – парки, сквери та зелені зони.

Свої гнізда вони влаштовують на висоті від півтора до п'яти метрів. У будівництві беруть участь як самець, так і самка. Весь процес відбувається по черзі. Коли перший птах повертається з будівельним матеріалом, другий звільняє йому місце та відлітає за своєю порцією гілок. Однак будують сойки досить недбало – половина гілок у них просто падає на землю.

З появою в гнізді яєць починається період насиджування, який триває сімнадцять днів. Потім з яєць з’являються пташенята. Годує їх сойка-мама, а їжу, дрібних гусениць, приносить сойка-тато. Виводять вони по шість пташенят, які ростуть швидко. Вистачає трохи більше як місяць до самостійності. Ледве навчившись літати, пташенята залишають гніздо та приєднуються до загальної зграї, літаючи та шумно галасуючи в лісі. Такі зграї взимку можуть налічувати близько 30 – 50 птахів.

Тривалість життя сойки сягає 17 – 18 років. У природних умовах вони живуть від 5 до 7 років. Залежно від виду, сойки можуть створювати пару на все життя, а можуть – лише для створення потомства.



Сойка, помічена в Дніпрі наприкінці 2024 року / Фото Олега Присяжнюка

Що їдять ці птахи?

Харчуються сойки як рослинною, так і тваринною їжею. Вони поїдають черв’ячків і різних комах: жуків-бронзівок, листогризів, довгоносиків, вусачів, хрущів, гусениць, виноградних равликів і личинок різних комах. Їдять навіть попелицю та мурах.

Але можуть і розоряти гнізда дрібних пташок. Тоді їх здобиччю стають як яйця, так і пташенята, знайдені в чужому гнізді. У дубових лісах сойки із задоволенням поїдають жолуді, пише Dovidka.biz.ua.

За відсутності ж дубів обходяться горіхами, соняшниковим насінням, зернятками вівса, гороху, пшениці. Були випадки у Білорусі, коли ці птахи харчувалися навіть картоплею та заготівлею її на зиму.

Вітаміни сойкам теж потрібні, і добувають вони їх з ягід – суниці, малини, калини, горобини, брусниці, вишні з черешнею тощо.

Чим особливі сойки?

Подібно білкам, вони вміють робити запаси, складаючи горішки, жолуді, зерна, насіння, лісові горішки у заздалегідь приготовлені "комори", які можуть важити 6 – 8 кілограмів. Щоправда, ховають усе в різних куточках лісу: закопують під мох чи маскують у пучках трави. Можуть сойки розміщувати свої припаси і в тріщинах кори дерев, у пнях, дуплах і навіть у кинутих гніздах, якщо місцевість вирізняється високим сніговим покривом. Однак у таких місцях можуть викрасти їхні заготовки на зиму білки. Щоправда, сойки далеко не втекли, оскільки займаються тим самим.

На відміну від хом'яків, які переносять запаси у защічних мішечках, сойки користуються під'язичним м'язом. Він у них досить місткий. За один раз запасливий птах здатний транспортувати до 12 жолудів.

Ще одна особливість цього птаха – коли вони ховають припаси, то стримують свої галасливі крики та намагаються діяти максимально тихо, щоб ніхто із суперників не дізнався про схованку. І за зворотної ситуації, коли сойка за кимось підглядає, щоб щось поцупити, вона теж поводиться дуже тихо, щоб не видати своєї присутності.

Сойки відіграють важливу роль у природних екосистемах, оскільки сприяють поширенню дубів по всьому лісу. Адже частину захованих жолудів вони так і не знаходять.

Крім того, унікальним є спосіб, яким ця пташка бореться з паразитами: вона сідає на мурашник і дозволяє комахам на себе піднятися. Працьовиті комашки вбивають паразитів своєю кислотою.

Дивіться відео із сойками у дикій природі

Кого вони бояться?

Їхні природні вороги – це великі яструби, сірі ворони, пугачі та куниці. Куниці здебільшого руйнують гнізда.

Також небезпечними для цих птахів є люди, оскільки можуть отруїти пестицидами, провести відстріл чи влаштувати пастки.

До речі, сойки, як і багато представників сімейства воронових, здатні запам'ятовувати образ людини. Тобто, якщо хтось спробував образити сойку або її гніздо знищити, але не досяг успіху, каркання-крякання супроводжуватиме його постійно.

Що ще варто знати про сойку?

Ці птахи населяють всю територію Європи, Росію, Україну, Скандинавські країни, Англію, Африку, Малу Азію, Кавказ, Японію, Урал, Корею, Китай.

Стародавні греки вірили, що вони приносять удачу та називали їх "кісс" (κίσσα). Натомість у середні віки сойок вважали демонічними птахами.

Яких інших цікавих птахів помічали в Україні?