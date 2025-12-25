Екзотичний птах був серед зграї інших качок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

Де помітили качку-мандаринку?

Мешканці Черкас помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. У дикій природі зустріч з цією птахою – справжня рідкість, адже зазвичай вона мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах. Проте іноді вони потрапляють в дику природу і адаптуються до природних водойм.

Качка-мандаринка вважається однією з найгарніших качок світу завдяки яскравому різнобарвному оперенню та витонченій формі тіла. Назва походить з Китаю, де "мандаринами" звали знать, яка носила розкішний одяг.

Ці птахи важать небагато – від 400 до 700 грам і мешкають у Східній Азії – Китаї, Японії, Кореї та на Далекому Сході. Вони обирають лісові річки та озера, гніздяться в дуплах дерев на висоті до 6 метрів. Раціон включає жолуді, рибу, жаб, комах та різноманітну рослинну їжу.

Найяскравіше оперення мають самці: воно "веселкове", з помаранчевими, зеленими, фіолетовими та білими відтінками, і зберігається майже цілий рік. Самки ж скромніші – з оливково-бурим пір'ям і невеликим чубчиком.

На відміну від звичайних качок, мандаринки не крякають, а видають тихі свисти чи писк. Полювання на них заборонене. У світі налічується понад 25 тисяч пар.