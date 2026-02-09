Він відомий неймовірною швидкістю та мисливською майстерністю. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Що відомо про сокола сапсана?

Сапсана помітили у національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області.

Русєв зазначив, що цього птаха не часто можна побачити у нацпарку, але взимку іноді вдається.

Особливо там, де йому є на кого вполювати. Зараз він влетів неймовірно стрімко в тисячну зграю звичайних мартинів і схопив птаха. Сапсан дуже сильний і швидкий птах і є одним з рекордсменів по швидкості польоту,

– зазначив Русєв.

Він також поділився відео, на якому можна побачити цього сокола.

Сапсан заслужено носить титул найшвидшого птаха на планеті. Під час пікірування на здобич він може розвивати швидкість до 320 кілометрів за годину. Довжина тіла цього сокола – 34 – 50 сантиметрів, розмах крил – 80 – 120 сантиметрів).

Залежно від розміру й особливостей забарвлення, розрізняють близько 17 підвидів цього птаха. В Україні є 3 підвиди: звичайний, кавказький і тундровий сапсани.

Орнітолог та співзасновник Українського центру досліджень хижих птахів Максим Гаврилюк в травні 2025 року в інтерв'ю УНІАН розповідав, що за останніми даними, в Україні гніздиться приблизно 120 – 130 пар сапсанів.

Сапсан занесений до Червоної книги України, і за його вбивство передбачено штраф у розмірі понад 100 тисяч гривень, підкреслив експерт.

Яких птахів помітили в Чорнобилі?