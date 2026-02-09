Але чи справді це так? Чому ми бачимо снігурів лише взимку та куди вони зникають влітку? Цікаву правду про цих червоногрудих красенів розповіла птахоспоглядальниця Діана, авторка фейсбук-сторінки Diana's Birdwatching.

Чому снігурі помітні лише з настанням зими?

Річ у тім, що ці птахи весь час проводять у лісі, там також і харчуються здебільшого ягодами. А ось узимку їжа для них закінчується, і вони у її пошуках перебираються ближче до людей. Зокрема, снігурі залітають у міста, щоправда не надовго.

Тому ми їх і бачимо біля своїх будинків. Відіграє важливу роль і те, що люди звикли підгодовувати снігурів.

Куди ці птахи зникають улітку?

Улітку вони ховаються у кронах дерев у лісах, тому побачити їх досить складно. Селяться снігурі зазвичай у хвойних лісах, проте віддають перевагу змішаним ділянкам, де є хороший травостій і листяні дерева. Ось тут ці птахи і "зникають": на галявині він квітка, а у листі – пожухлий листочок або старий сучок.

Ба більше, у снігура, на відміну від інших птахів, не такий гучний голос. Також ці птахи не прагнуть траплятися на очі під час свого гніздування.

Гніздяться снігурі в Україні переважно у Карпатах і на Поліссі, де є хвойні ліси. А ось мігрують і зимують практично по всій території нашої країни.

А як щодо їх зимової назви?

Лише в українській і російській мовах назва снігурів пов'язана зі снігом і походить від цього слова. І раніше їх на території Росії називали "снигирь". Проте згодом цих птахів там русифікували та почали іменувати "снегирь".

Латинська ж назва снігурів – pyrrhula, що означає "вогняний". А пов'язана вона з яскравим забарвленням самця.

Навіть існує красива біблійна легенда про снігурів. Згідно з нею, коли Ісус Христос, розп'ятий на хресті, спливав кров'ю, до нього підлетіла маленька сіренька пташка та спробувала полегшити його страждання. Вона клювала гострі колючки тернового вінця з його чола, і в якийсь момент крапля крові впала на груди пернатого, назавжди пофарбувавши його в червоний колір. Відтоді снігурі "носять" цю пляму як знак співчуття та безстрашності, а також нагадування про свій подвиг.

Як Росія вкрала українського снігура?

Хоча снігурі поширені в Росії, однак ці птахи більше вкорінилися саме в українську культуру. В українських колядках снігур символізує добру звістку. Крім того, багато письменників писали та досі пишуть про снігурів – від віршів до дитячих книжок.

Росія ж вирішила собі привласнити цих птахів ще в часи СРСР. А вже після розпаду комуністичної імперії та знову їх згадали та зробили "своїми". Зокрема, 2008-й тамтешні орнітологи визначили як Рік Снігура.

На початку російської агресії проти України, у 2014 році, взагалі дійшло до абсурду. Тоді російська пропаганда заявляла, що українських школярів нібито вчать убивати снігурів. Причина цьому – начебто забарвлення цих птахів не "патріотичне", а захищати треба синиць, адже вони мають жовтий і блакитний кольори. Однак насправді їх забарвлення нічого не має спільного з комуністичною символікою.

