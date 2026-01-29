Але з часом червоногруді красені почали зникати з українських міст. Чому ми більше не бачимо снігурів – розповість 24 Канал.

Куди поділися снігурі?

За словами орнітолога Віталія Казанника, причин зменшення цих птахів у місті є кілька. По-перше, вони майже не з'являються у середмісті через нестачу їжі. Взимку снігур живиться ягодами калини, горобини, бруньками та насінням дерев, зокрема ясена та клена тощо. А у містах кількість таких дерев зменшилася, пише освітньо-природнича громадська організація "Зелений Ліхтарик".

Інша причина – те, що міста стали надто шумними з великою кількістю людей і транспорту, і це турбує та розлякує птахів. Водночас у сучасних містах деревних насаджень стало значно менше, тому сховатися снігурам важче.

Натомість снігурів можна часто побачити у парках, навіть якщо вони в центрі міста. Та більше дерев і відповідно для цих птахів більше їжі. А ось на прилеглих вулицях їх уже немає.

Снігурі у парку "Погулянка" у Львові у 2021 році / Фото Петра Мацука



Водночас птахоспоглядальниця Діана, авторка фейсбук-сторінки Diana's Birdwatching, зазначає, що на зникнення снігурів також вплинула погода. У 80 – 90-х і навіть на початку 2000-х зими в Україні були значно холоднішими та було більше снігу. Коли морози до -20°C, у лісі важко знайти їжу, і снігурі летіли ближче до міст, до садів, де люди вішали годівнички або де можна знайти кущі з поживними ягодами. А сьогодні через тепліші зими червоногруді красені більше шансів залишатися у лісі, не наближаючись до людських осель.

Авторка ютуб-каналу "Вайб Планети" уточнює: через теплі зими в Україні снігурі просто змінили свої маршрути. Кліматичні зміни посунули сунули межу їхнього зимового ареалу далі на північ, де все ще холодно та засніжено.

Крім того, снігурі зникли через конкуренцію з іншими птахами, зокрема з горобцями та синицями. Останні краще пристосувалися до міського життя. Натомість снігур не вміє швидко адаптуватися, оскільки він є надто лісовим за характером.

Науковці фіксують поступове зменшення чисельності виду в центральних і південних регіонах України. Хоча на Півночі популяція снігурів наразі є стабільною.

Як зберегти снігурів?

Для приваблювання птахів слід садити горобину, калину, бузину, ясен. Також залишати дикі кущі біля парканів і в парках. Саме ці ягоди утримують снігурів у наших краях. Не варто обрізати все під лінійку. Адже природа не має бути ідеальною, а має бути живою.

Взимку у садках, на подвір'ї слід викладати на годівниці або просто на сніг крилатки ясена та клена, шматочки яблук і груш. Можна використовувати кетяги ягід калини та горобини, підвішуючи їх на кущ чи дерево, ягоди глоду, крушини, черемхи, чорної бузини тощо.

Важливо уникати блискучих вікон і скляних споруд біля дерев, бо птахи часто розбиваються. Також не використовую отрути та хімікати в саду, оскільки вони потрапляють у ягоди, якими харчуються снігурі.

