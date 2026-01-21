Фото з папугами опублікувала чернівчанка Наталія Олійник. За її словами, у момент зйомки було -14 градусів.

Як африканські папуги опинилися в Чернівцях?

У дикій природі папуг Крамера можна зустріти у Південній Азії та низці районів Африки. Цілком, імовірно, що у Чернівцях вони були в неволі та потім утекли. Вперше їх тут помітили ще у 2020 році.



Папуга Крамера серед засніжених дерев у Чернівцях, січень 2026 року / Фото Наталії Олійник

Чернівчанка Тетяна Гаврилова стежить за птахами від початку їхньої появи у місті. За її словами, спочатку папуги з'явилися на вулиці Сторожинецькій, пише "Молодий Буковинець".

Згодом вони перемістилися до ботанічного саду Чернівецького університету, побули там трохи й перелетіли до парку Шевченка. Папуги там навіть придивлялися до дупла, часто туди залітали, і я їх фотографувала. Однак коли почали працювати атракціони, то птахи знову перелетіли. Цього разу вже у парк "Жовтневий",

– розповідала вона.

Зрештою папуги Крамера оселилися в "Жовтневому". Завідувач відділу природи Чернівецького краєзнавчого музею Ігор Скільський зазначає, що тут люди постійно їх чимось підгодовують, тому їжу знайти восени чи взимку зможуть. Харчуються ці птахи фруктами, горіхами, зеленими пагонами, листям дерев.

"Очевидно, на те, що папуги Крамера оселилися в наших краях, вплинуло потепління. Зими у нас здебільшого легкі та м’які. Однак ці птахи можуть витримати навіть до 20 градусів морозу", – каже він.

У Чернівцях папуги Крамера розмножуються. Тетяна Гаврилова каже, їй навіть вдалося сфотографувати маленьких пташенят. Станом на 2024 рік їхня кількість налічувала близько десятка дорослих осіб. Є велика ймовірність, що через десять років їх буде уже більше як сотня. Адже ці птахи є рослиноїдними, тому конкуренція з іншими видами в них мінімальна.



Невдовзі кількість папуг Крамера у Чернівцях може зрости до понад 100 особин / Фото Наталії Олійник

Що ще відомо про папуг Крамера?

Назвали їх на честь німецького натураліста Вільгельма Крамера. Належить цей птах до родини Папугових. Це найбільш численний і широко поширений вид серед родини папугових.

Мешкає переважно поблизу людини, зокрема у великих містах. Тримається великими групами або колоніями. Вирізняється галасливою та непосидючою поведінкою.

Вперше в Україні папуги Крамера з’явилися в Криму та на Херсонщині. Зараз же цих птахів можна побачити в Києві, Львові та Чернівцях.

Вони також є у містах Західної Європи. За словами Ігоря Скільського, у Лондоні чи Брюсселі папуги Крамера досягнули такої чисельності, що місцева влада не знає, що з ними робити.

Яких птахів помітили нещодавно на Волині?

Науковці парку "Прип'ять – Стохід" сфотографували велику кількість омелюхів. За їхніми словами, ці птахи – символ зими Полісся та вони часто з'являються на території парку у холодну пору.

Омелюхи взимку завжди тримаються великими зграями. Вони разом кочують у пошуках їжі, одночасно сідають на дерева й так само разом злітають.

Найчастіше ці птахи з'являються у заплавах річок поблизу сіл і рекреаційних зон. Також їх можна помітити у чагарниках і на узліссях біля дерев і кущів з ягодами.

