Мовиться про зубрів. Загалом нарахували близько сотні особин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Північне Поділля".

Що відомо про велетнів, яких помітили на Львівщині?

Їх можна побачити на полях і вкритих масивним снігом луках, на узліссях і у лісах Бродівської громади. За словами природоохоронців "Північного поділля", за допомогою фотофіксації вдалося нарахувати 98 особин. І це без тих маленьких і річних телят, які ховалися позаду своїх мам.

"Можна бути певним, у стаді понад сотня голів", – зауважили працівники парку.

Як розповів природоохоронець "Північного Поділля" Михайло Шишка, популяція зубрів стрімко зростає. Це вперше цього року він нарахував 98 особин, повідомляє ZAXID.NET.

За його словами, ці тварини живуть у полі, їдять сіно, обкусують дерева. Зараз вони шукають у полі сою, яку залишили фермери.

Між Берлином, Лагодовим і Мідним є поля, там вони розгрібають сніг і виїдають ту сою. А на ніч ідуть в ліс, в ялинкові зарослі. Вони досить активні, по посліду видно, що не голодують,

– зазначив природоохоронець.

Також у "Північному Поділлі" показали фотографії стада цих чудових велетнів.

Стадо зубрів, яких помітили на Львівщині / Фото Національного природного парку "Північне Поділля"

Не плутайте з бізонами: хто такі зубри?

Це найбільша наземна тварина Європи. В Україні занесена до Червоної книги та є під охороною українського та міжнародного законодавства. Зубри майже зникли у природі через полювання людей заради м’яса та шкур і через вирубку лісів.

Зовні схожі на тура. Довжина тіла цих тварин може сягати 3 – 3,5 метра, висота в холці – до 2 метрів, а вага – від 450 до 1 тисячі кілограмів. Самки в розмірах значно менші за самців, пише Київський зоопарк.

Тіло дорослої тварини покриває каштаново-коричнева шерсть. Зубри мають слабкий зір і гарно розвинений нюх та слух. Живуть 20 – 25 років. Народжують одне дитинча.

Це травоїдні тварини. Влітку живляться зеленими частинами рослин, травою, плодами. Взимку – гілками дерев, корою, мохами та лишайниками.

Взимку зубри утворюють табуни у декілька десятків голів – так тваринам легше переживати холод, а з настанням весни розбиваються на декілька груп.

У дикій природі зубри живуть у змішаних і листяних лісах, лісостепах. Охоплюють території біля рік і струмків. У дикій природі зустрічаються на території України, Польщі, Білорусії.

Хоча зубри і належать до роду бізонів і їх називають бізоном європейським, однак ті бізони, яких ми зазвичай уявляємо, проживають у Північній півкулі, зокрема у США, Канаді та Мексиці. Натомість зубри у дикій природі зустрічаються винятково на території Європи.

Звідки ці велетенські тварини взялися на Львівщині?

На Львівщину, а саме у нацпарк "Північне Поділля", зубрів біловезької популяції завезли у 1980-х роках з Литви – тоді їх було лише 12. Тварини жили та розмножувалися у вільних умовах на території Малого Полісся.

Сьогодні лопатинська субпопуляція є однією з найбільших з семи в Україні та налічує 129 особин, каже начальник управління охорони природних ресурсів і моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів ЛОВА Андрій Сенюк.

Через велику кількість тварин стадо протягом останніх років природно почало ділитися та формувати невеликі групи тварин, які проживають окрім території колишнього Бродівського району, ще на території колишніх Золочівського, Радехівського, Бузького районів та періодично окремі невеликі групи або особини зубрів заходять на територію сусідніх з Львівщиною громад Тернопільської області,

– розповів посадовець.

Таксацією й охороною тутешніх зубрів займаються єгері мисливського господарства "Стир", яке входить до Бродівського надлісництва.

Загалом у Львівській області у природних умовах проживає дві субпопуляції червонокнижних зубрів. Крім Бродівщини, зубри живуть також в національному природному парку "Сколівські Бескиди". Там їх станом на 1 січня 2025 року нарахували 47 особин. У 2026 році облік тварин ще не проводили.

Як поводитися, якщо ви побачили зубрів?

Не підходьте близько й не намагайтеся зробити "краще фото".

Не годуйте та не намагайтеся відганяти тварин.

Зберігайте безпечну дистанцію, спостерігайте здалеку.

Тримайте дітей поруч, собак – лише на повідку.

У разі появи зубрів поблизу житла або доріг повідомляйте ДСНС, природоохоронні служби, старост.

Зверніть увагу! Зубри мають спокійний і величний вигляд, однак важливо пам’ятати: це дикі тварини, які не звикли до людей.

Як наголошують у Бродівській міськраді, присутність зубрів – це ознака живої та сильної природи. Тому не слід втручатися та не створювати небезпеки ані для себе, ані для тварин.

