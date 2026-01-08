Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, інформує 24 Канал.
Яку тварину побачили в Чорнобильському заповіднику?
В пресслужбі заповідника оприлюднили відео, на якому тварина повільно рухається засніженим простором.
"Здається, що диким коням узимку некомфортно і холодно? Та ні! Коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями", – зазначили там.
В заповіднику вказали, що сучасні коні Пржевальського – нащадки диких скакунів із непривітних напівпустель Монголії. Де територія складається із злакових степів, пагорбів й невисоких гір з ярами. Там різкі перепади температур є звичним явищем, а водні джерела ще треба пошукати.
А от на території Чорнобильського заповідника ж зовсім інша справа. Де б не опинився кінь – у лісі, на луках, колишніх полях чи в ярах – корму для копитних тут вдосталь,
– йдеться в пресслужбі.
Кінь Пржевальського на території Чорнобильського заповідника: дивіться відео
Кінь Пржевальського – єдиний вид диких коней, який зберігся до сьогодні, і єдиний представник ряду Конеподібних у дикій фауні України (акліматизовані табуни у Чорнобильській зоні відчуження). У XX столітті був винищений у природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція у природу. Він занесений до Червоної книги.
Інші випадки
Влітку в Чорнобилі виявили 3 молодих орланів-білохвостів. Вказувалося, що це вже 17-те гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.
Також не так давно в Черкасах помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. Зустріч з цією птахою – справжня рідкість, оскільки зазвичай вона мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах.