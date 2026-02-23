Він внесений до Червоної книги України. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського заповідника.

Дивіться також Гавкає, як собака: що відомо про найзагадковішу кішку, яка живе тільки в пустелі

Якого птаха бачили біля Чорнобиля?

В Чорнобильському заповіднику розповіли, що орябок живе в лісах різного типу, але найбільше полюбляє березові, ялинові та вільхові масиви з густим підліском і добре зволоженим грунтом.

Щодо раціону, то він складається переважно з ягід, насіння, бруньок і паростків рослин. Влітку орябок може поласувати і тваринною їжею, а пташенята живляться здебільшого комахами.

Орябок – справжній майстер маскування: його строкате оперення зливається з лісовою підстилкою, тож побачити цього птаха в природі – велика рідкість,

– йдеться в повідомленні.

Як кажуть у заповіднику, взимку він може ховатися в снігу, рятуючись від морозів, а сама його присутність у лісі є ознакою здорової екосистеми.



Орябок лісовий / Фото Чорнобильського заповідника

Яких диких тварин бачили нещодавно в Україні?