Йдеться про барханних котів. Про це повідомляє Iflscience.

Що відомо про барханних котів?

Це досить маленька тварина, довжина тіла якої становить лише від 45 до 57 сантиметрів. Однак хвіст може бути вдвічі коротшим – від 28 до 35 сантиметрів. Важать вони лише від 1 до 3 кілограмів.

Ці коти ведуть переважно нічний спосіб життя, використовуючи свій гострий слух для виявлення будь-якої здобичі.

Вони є єдиними представниками котячих, які живуть виключно в пустельних середовищах,

– йдеться в публікації.

Барханні коти віддають перевагу справжнім пустельним середовищам існування від Марокко, через Аравійський півострів, а також у таких країнах, як Пакистан, Казахстан та Сирія.

Вони люблять ловити як свою здобич дрібних гризунів, особливо колючих мишей тощо. Вони також полюють на дрібних птахів, зайців-лещаток та іноді на рептилій. У пустелі Сахара вони відомі тим, що вбивають піщаних гадюк, іноді закопуючи свою здобич, щоб повернутися до неї пізніше.

Однією з основних особливостей барханної кішки є її голос. У період розмноження ці тварини видають різкі звуки, які більше нагадують гавкіт собаки, ніж звичне котяче нявкання. Гучний звук доповнює їхній чудовий слух, що дозволяє їм знаходити одне одного по пустельному ландшафту.

