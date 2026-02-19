Історія цього десерту тісно пов'язана з радянською "космічною лихоманкою" 1960 – 1970-х років. Проте з часом вони стали справжнім символом солодкої ностальгії українців, пише "Телеграф".

Чим особливий "Метеорит"?

Завдяки великій частці горіхів ці цукерки мають виразний карамельно-горіховий смак та нерівну, хрустку текстуру. Але вони закохують не лише цим – також цікавою є їхня форма, що нагадує уламок небесного каменя.

"Метеорит" – це класичний м'який грильяж, у якому обсмажені подрібнені горіхи (найчастіше фундук, арахіс чи волоський горіх) з'єднуються з медом або глюкозним сиропом і покриваються шоколадною глазур'ю. Такий формат ще використовували у класичних європейських і східних горіхово-карамельних ласощах. Проте в Україні він отримав власну "космічну" ідентичність.

До складу класичних "метеоритів" входять:

обсмажені ядра арахісу або фундука,

мед чи глюкозний сироп,

цукор,

патока,

какао-порошок,

рослинні жири,

ароматизатор ванілі.

Горіхи та мед забезпечують організм енергією, ненасиченими жирами, мікроелементами та білком. А висока калорійність нагадує: ці ласощі варто споживати помірно, особливо тим, хто стежить за споживанням цукру.



"Метеорит" – це темна шоколадна глазур і хрустка горіхова серцевина / Фото Ukraiński Smak

Як народилися ці ласощі?

З'явилися вони у часи, коли весь СРСР захоплювався темою освоєння космосу. А посприяв цьому політ Юрія Гагаріна.

Назву для нових грильяжних цукерок обрали невипадково – темна глазур і грудкувата форма ідеально відповідали образу метеорита, що впав із зоряних висот.

У радянські часи ці цукерки вважали дефіцитним і "елітним" продуктом. Їх було доволі важко купити, особливо у невеликих містах, оскільки вони не завжди з'являлися на прилавках звичайних магазинів.

Хто їх виробляв?

У 1970 – 1980-х роках "Метеорити" випускали кілька українських великих кондитерських фабрик. Їх виробляли, зокрема, у Тростянці на Сумщині, а також у Полтаві, Запоріжжі та нинішньому Кропивницькому.

Після 1991 року багато українських кондитерських зберегли культову назву, адаптувавши рецептуру до нових технологій і сировини. Так бренд органічно перейшов із радянської у сучасну українську кондитерську традицію.

У наш час "Метеорит" не належить жодній компанії. Це радше тип цукерки, який по-своєму інтерпретують різні українські виробники. Кожна фабрика додає власні акценти: змінює співвідношення горіхів, меду та карамелі, експериментує з типом глазурі.

Сьогодні на полицях магазинів можна знайти від багатьох регіональних виробників. Серед найпопулярніших – "Метеорит Львівський" від "Аметист Плюс" і цукерки від торгової марки "Пригощайся", які продають у вагових коробках. Водночас "Волинські солодощі" пропонують власні горіхово-насіннєві грильяжі з медом, які часто позиціонують як локальні варіації класичних "метеоритних" цукерок.



Коробка з-під цукерок "Метеорит", виготовлених на Кіровоградській кондфабриці після 1960-х / Фото Violity

Що для українців означають цукерки "Метеорит"?

Для багатьох українців це не просто солодощі, а частина колективної пам'яті. У численних родинах уже понад півстоліття вони супроводжують святкові столи та чаювання.

Сьогодні "Метеорити" поєднують у собі радянську ностальгію та сучасне різноманіття смаків. А раніше їх можна було побачити у подарункових наборах, святкових асорті та "дефіцитних" коробках, які берегли до великих родинних свят.

Цукерки "Метеорит" можна зробити і вдома: що для цього потрібно?

Інгредієнти:

300 грамів підсмажених горіхів;

1 яєчний білок;

70 грамів цукрової пудри;

200 грамів чорного шоколаду;

ванільний цукор до смаку.

Час: 20 хвилин + застигання. Має вийти 8 порцій.

Докладніше з рецептом цукерок "Метеорит" можете ознайомитися в матеріалі 24 Каналу.