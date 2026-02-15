Однак, чи справді він має відношення до цієї країни? Про це пише 24 Канал.

Звідки взялася назва "болгарський перець"?

Солодкий перець називають болгарським не тому, що він походить із Болгарії. Насправді його батьківщина – Центральна та Південна Америка. Однак, саме через історичні обставини поширення в нашому регіоні він став називатися "болгарським".

Найпоширеніша причина – це масовий імпорт у радянські часи. Саме Болгарія постачала значну частину солодкого перцю до СРСР. До того ж, болгарські агрономи вивели сорти, які відзначалися товстими стінками, яскравим кольором, насиченим смаком та високою врожайністю.

Цей перець колись потрапляв на ринки та в магазини переважно з Болгарії, тому продавці та покупці стали називати його просто "болгарським".

Цікаво, що ця назва прижилася лише в країнах пострадянського простору. Водночас у самій Болгарії його називають просто piper – тобто "перець", без жодних додаткових прикметників.

