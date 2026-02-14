Вона була вражена знахідкою. Про це пише Live Science.

Який дорогоцінний перстень знайшли в Норвегії?

Археолог, яка проводила розкопки і натрапила на знахідку, була абсолютно вражена тим, що знайшла.

"Я була абсолютно вражена і запитала будівельників, чи не знущаються вони з мене", – сказала Лінда Осхейм, археолог з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини (NIKU).

Минулого літа вона працювала в центрі Тенсберга, найстарішого міста Норвегії. Археологи почали розкопувати будинки, вулиці та інші залишки середньовічного Тенсберга, заснованого в IX столітті.

Як пишуть у виданні, середньовічне місто розташовувалося трохи нижче королівського замку, зведеного династією Інглінгів, скандинавських королів.

Золотий перстень прикрашений овальним каменем, можливо, сапфіром, судячи з його насичено-синього кольору. Тонкі золоті нитки, сплетені в хитромудрий візерунок, обрамляють камінь, а в якості додаткових прикрас припаяні маленькі золоті кульки,

У Норвегії знайшли перстень із дорогоцінним каменем / Фото NIKU

Вказується, що поєднання спіралей і золотих кульок свідчить про те, що перстень виготовили в IX-XI століттях. Цей стиль золотих виробів потрапив до Норвегії з Візантійської імперії в ранньому Середньовіччі.

Команда дослідників вказувала, що, судячи з розміру, перстень з Тенсберга, ймовірно, належав жінці високого статусу. Вони припустили, що він підійшов би жінці з обхватом пальця від 50 до 55 міліметрів.

В статті пишуть, що носіння перстня могло бути символом багатства і статусу жінки, але дорогоцінний камінь міг мати й інше значення. Проте наразі не є зрозумілим, чи є цей камінь справжнім сапфіром або імітацією, виготовленою з кобальтового скла. Сині сапфіри в Середньовіччі були відомі як символ божественної сили.

"Минуло 15 років з того часу, як ми востаннє знаходили золотий перстень в Тенсберзі, і це фантастично красивий і рідкісний екземпляр", – сказала археолог і керівник проекту NIKU Ханне Екстрём Йордаль.

