Температура там залишається нижчою за нуль вже понад 3 тисячі років. Про це пише Daily Galaxy.

Що відомо про цю льодяну печеру?

У цій печері температура стабільно залишається нижчою за 0. Таке явище дає науковцям можливість досліджувати природний "холодильник", який перебуває у замерзлому стані вже понад 3 400 років.

Постійний холод усередині крижаної печери вулкана Бандера можна простежити до її геологічного утворення.

Фахівці вказують, що лавові трубки утворюються тоді, коли під час вулканічного виверження розплавлена лава тече під поверхнею землі. Коли верхній шар охолоджується і твердне, лава під ним продовжує рухатися, а згодом витікає, залишаючи по собі порожній тунель.

Зокрема, печера розташована саме в одному з таких тунелей, а її форма разом із пористою структурою стін дозволяє холодному повітрю затримуватися всередині, водночас не пропускаючи навколишнє тепло.

Лід у печері постійно поповнюється за рахунок танення снігу та опадів, які замерзають при контакті з крижаним дном печери. В результаті лід усередині печери накопичувався протягом тисячоліть.

Попри мінусові температури, це місце є домівкою для арктичних водоростей. Ці витривалі організми процвітають на поверхні льоду, утворюючи яскравий синьо-зелений шар, що вкриває замерзлу підлогу. Замерзла екосистема печери служить свідченням здатності природи адаптуватися та виживати навіть у найскладніших умовах.



Льодяна печера серед пустелі / Скриншот з відео ютуб-каналу AdventureVanMan

Сам вулкан Бандера, хоч і сплячий, відіграє важливу роль у розумінні вулканічної активності та її довготривалого впливу на довкілля. Він є яскравим прикладом виверження шлакового конуса, яке характеризується короткими, вибуховими викидами лави, що формують круті конуси, вкриті пухкими вулканічними уламками. Виверження цього вулкана призвело до утворення кратера завглибшки близько 244 метрів, який відвідувачі можуть побачити й сьогодні.

Коли лавові потоки охолоджувалися і тверднули, частина лави витікала, залишаючи по собі тунелі, які з часом і сформували крижану печеру.

Цей процес наочно демонструє, як вулканічна діяльність може створювати унікальні геологічні об'єкти, що змінюються з часом,

– йдеться в матеріалі.

Згідно з інформацією на сайті печери, ці лавові поля нині простягаються на відстань приблизно 37 кілометрів.

Де найхолодніше місце на планеті?