Йдеться про зимняка. Про нього розповіли в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Що відомо про птаха зимняка?
Як розповіли в заповіднику, цей птах родини яструбових, близький родич звичайного канюка, проте він набагато краще пристосований до суворих умов північної тундри.
По Україні зимняк (Buteo lagopus) є пролітним і зимуючим видом. В більшості ці птахи перебувають у нашій країні з жовтня по березень.
Що ж стосується чисельності, то це переважно залежить від висоти снігового покриву та наявності дрібних гризунів.
Характерною ознакою зимняка є густе оперення на лапах, яке надійно захищає його від морозу. Забарвлення птаха переважно світле з темними вкрапленнями: таке поєднання забезпечує ефективне маскування у зимовому ландшафті,
– розповіли в заповіднику.
Птах зимняк / Фото Чорнобильського заповідника
Раціон цього хижака складається з дрібних гризунів. Полювати він звик на відкритих просторах: у степах, на узліссях, заплавних луках і полях.
В нього є своя система полювання: здобич він вистежує, сидячи на верхівках дерев або підвищеннях ґрунту, а також під час повільного польоту на невеликій висоті, описуючи кола в повітрі. В часи, коли сильні морози або за нестача гризунів, зимняк може полювати на дрібних птахів чи навіть живитися рештками тварин.
