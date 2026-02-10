Про це йдеться на сайті Wildlife Photographer of the Year.
Які найкращі фото дикої природи?
Цьогорічна добірка фото насправді вражає своєю різнобарвністю та контрастами. Серед фото є ті, на яких зображені ніжні материнські обійми лінивців та навіть моторошні сцени боротьби за виживання, де олень носить на рогах голову суперника.
Голосування ще триватиме понад місяць – до 18 березня. А вже переможця оголосять 25 березня.
Цікаво! Wildlife Photographer of the Year – найпрестижніший у світі щорічний конкурс фотографії дикої природи, який проводить Музей природознавства у Лондоні.
Серед претендентів на перемогу є фото вражаючої зграї дельфінів на поверхні океану, група фламінго, яке виділяється на тлі суворого промислового середовища, а також світлина, де батько журавель зворушливо притулився до свого дитя, якому тиждень.
Роботи конкурсу Wildlife Photographer of the Year / Фото з сайту
Також є кадри, де зафіксований самець колібрі-лопаткохвоста, який демонструє свій довгий хвіст. Фотограф провів 2 тижні, спостерігаючи за птахами в Перу. Претендентом на перемогу в конкурсі є фото молодої рисі в Іспанії, яка грається зі своєю здобиччю, підкидаючи гризуна в повітря.
Також на фото спіймали рідкісного тигра із широкими темними смугами, який блукає заповідником в Індії.
Які фото представляли минулого року?
Короткий список минулого року також опублікували із 25 фотографій.
Тоді фотограф-аматор Німа Саріхані з Великої Британії здобув престижну нагороду глядацьких симпатій у конкурсі "Фотограф року дикої природи".
Фото під назвою "Крижане ложе" (Ice Bed) зачарувала глядачів і принесла йому цю нагороду.