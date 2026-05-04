Цей знаменитий символ і незвичайна назва насправді беруть своє коріння від короля вікінгів, який жив понад 1 тисячу років тому. Про це повідомляє Supercar Blondie.

Цікаво Не лише "інтернет": що означає "i" у назві iPhone

Що означає Bluetooth?

Назва Bluetooth походить від імені короля Харальда "Синьозубого" Гормссона, який був відомим тим, що об'єднав Данію і Норвегію у 958 році. Таке прізвисько "Синьозубий" (Bluetooth) він отримав, оскільки мав мертвий зуб темно-синьо-сірого кольору, мовиться на офіційному сайті технології Bluetooth.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні та корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває із 7 квітня до 6 травня.

Такий зв'язок виявився ідеальним для технології. У 1996 році компанії Intel, Ericsson і Nokia спільно працювали над стандартом бездротового зв'язку ближнього радіуса дії, який міг би з'єднувати різні пристрої та галузі. Під час однієї з таких зустрічей Джим Кардач з Intel запропонував тимчасову кодову назву "Bluetooth". Він це пояснював тим, що Харальд об'єднав Скандинавію, точно так само, як нова технологія повинна об'єднати світ персональних комп'ютерів і стільникового зв'язку. Така назва мала бути лише тимчасовим задумом.

Як логотип вивів назву на новий рівень?

У Bluetooth не лише дотепна назва, а і логотип. Цей кутастий символ складається з двох рун – Хагалл і Бьяркан, які є ініціалами Харальда Синьозубого. Разом вони утворюють вже культову емблему, яку можна побачити на телефонах, ноутбуках, автомобілях, навушниках і практично на кожному гаджеті, який тільки можна уявити.



Логотип Bluetooth складається з ініціалів Харальда Синьозубого / Fabrik Brands

Таким чином, те, що cхоже на простий футуристичний символ, насправді є даниною середньовічній історії. Ба більше, остаточна назва закріпилася лише тому, що альтернативні варіанти зіткнулися із проблемами.

Представники технологічної компанії заявляють, що команда розглядала такі назви, як RadioWire та PAN (скорочення від Personal Area Networking – персональна мережа). Однак одна з них виявилася надто загальною, а з іншою виникли складнощі, що залишило Bluetooth єдиним реальним варіантом.

Це означає, що один із найвпізнаваніших технологічних брендів у світі вижив випадково та у підсумку набув прихованого сенсу, який набагато крутіший, ніж хтось очікував.

Який культовий логотип намалював Сальвадор Далі?

Легендарний бренд льодяників Chupa Chups відомий своїм культовим логотипом, однак мало хто знає, що його створив сам Сальвадор Далі.

Саме видатний іспанський художник став автором оригінального логотипа, який згодом ліг в основу дизайну, знайомого мільйонам людей у світі. Завдяки яскравій палітрі та виразній формі він перетворився на один із найвпізнаваніших логотипів в історії.

Що цікаво, на розробку культового дизайну художнику знадобилася лише година.

Більше про історію логотипу Chupa Chups і як його створював Сальвадор Далі – у матеріалі 24 Каналу.