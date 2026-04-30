Справжня м’ясиста частина плоду – це так зване "яблуко кеш’ю". Воно формується поруч із ним на тому самому стеблі, пише Geeks for geeks. Цей соковитий плід має грушоподібну форму, яскравий жовтий або червонуватий колір і добре відомий у тропічних країнах. Сам горіх кріпиться знизу, ніби окремо підвішений до плоду, і саме він містить знайоме насіння кеш’ю.

Чим особливий плід кеш’ю на дереві?

Anacardium occidentale або кеш'ю походить з Бразилії, хоча сьогодні його вирощують у багатьох теплих країнах світу. Це вічнозелене дерево добре почувається в теплому кліматі. На дереві одночасно формуються дві частини, які часто плутають між собою.

Перша – це м’яке яблуко кеш’ю, соковите й ароматне. Друга – тверда видовжена оболонка внизу. Саме всередині неї міститься насіння. Після очищення цієї оболонки й отримують знайомий усім кеш’ю. Через яскравий колір і незвичну форму плоди виглядають дуже незвично.

Чому яблуко кеш’ю – не зовсім звичайний фрукт?

У ботаніці важливо, з якої саме частини квітки формується плід. У випадку кеш’ю соковита частина розвивається не із зав’язі квітки, а зі стеблової частини, яка підтримує квітку. Саме тому яблуко кеш’ю вважають додатковим плодом. Справжній плід тут – це тверда оболонка, прикріплена донизу.

Горіх це чи не горіх / Фото unsplash

Усередині неї і є насіння, яке всі знають як кеш’ю. Така будова робить цей плід одним із найцікавіших серед тропічних культур. Подібний принцип є й у яблука: його соковита частина теж не повністю формується із зав’язі, тому ботаніки відносять його до додаткових плодів.

Чи можна їсти всі частини кеш’ю?

Яблуко кеш’ю цілком їстівне, зазначають користувачі на платформі Reddit. Воно має соковитий, солодко-терпкий смак і добре освіжає. Саме його там часто вживають свіжим, а ще переробляють на соки, варення й ферментовані напої. Проблема лише в тому, що після збору воно дуже швидко псується, тому майже не транспортується далеко й рідко потрапляє на експорт.

Зовсім інша ситуація з самим кеш’ю. У сирому вигляді його не вживають, бо оболонка містить речовину, яка може подразнювати шкіру. Через це насіння спершу проходить термічну обробку: його запікають або обробляють парою, щоб зробити безпечним. Лише після очищення й обсмажування кеш’ю набуває того смаку й текстури, до яких усі звикли.

