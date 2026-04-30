Тепер він є одним із найбільших землевласників у сільськогосподарському секторі Великої Британії, зазначає Britain's Best. Ця людина вкладає великі кошти в аграрні технології майбутнього, які вже приносять мільйонні прибутки.

Що відомо про аграрний бізнес Дайсон?

Поки світ обговорював нові розробки Dyson – безлопатеві вентилятори, пилососи й фени, Дайсон поступово скуповував родючі землі в англійських графствах. За кілька років він придбав понад 14 500 гектарів у Лінкольнширі, Оксфордширі та Глостерширі.

Це приблизно 145 квадратних кілометрів високоякісних орних земель. Його цікавили саме рівнинні ділянки на сході країни, де традиційно вирощують пшеницю, ячмінь і ріпак. За окремі угоди він платив помітно дорожче за ринок, через що місцевим господарствам було складно конкурувати.

Дивовижний бізнес / Фото з соціальних мереж dyson farming

Це була не випадкова інвестиція й не просто купівля землі. Дайсон від самого початку мав чіткий намір – створити сучасне аграрне господарство, яке працюватиме за принципами великої технологічної компанії. Однією з ключових точок став маєток площею близько 1 200 гектарів біля Ноктона.

Його головна будівля більше схожа на дослідницький центр, ніж на класичну ферму: багато скла, металу, сучасна архітектура й цифрове управління. Усередині агрономи працюють поруч з інженерами, а комп’ютерні системи в реальному часі показують ситуацію на полях. Тут аналізують урожайність, вологість ґрунту, погодні зміни й технічні параметри так само уважно, як у виробничих лабораторіях. Це вже не просто фермерство, а добре прорахований аграрний бізнес, який дає десятки тисяч тонн продукції щороку.

Як виглядає ферма майбутнього: дивіться відео

Частина придбаних земель спершу мала складні глинисті ґрунти, які часто підтоплювалися. Через це багато ділянок навесні довго залишалися непридатними для техніки. Після купівлі там проклали кілометри підземних дренажних систем і створили нові канали для відведення води.

Які інновації впроваджує компанія Dyson?

Окремий напрям – високотехнологічне вирощування ягід. Компанія створила сучасну вертикальну ферму, де полуниця росте не на відкритому ґрунті, а в контрольованому середовищі. Великі обертові конструкції масою близько 500 кілограмів повільно рухаються, щоб кожна рослина отримувала рівномірне освітлення.

Для захисту рослин тут використовують ультрафіолет, який допомагає стримувати розвиток грибка без зайвого застосування хімічних засобів. Замість традиційних пестицидів запускають корисних комах та павуків, які самі знищують шкідників.

Коли ягоди дозрівають, до роботи долучаються роботизовані системи з 16 механічними захватами, які обережно збирають урожай. За місяць така система здатна зібрати приблизно 200 тисяч ягід. Сьогодні полуниця під брендом Dyson уже з’являється на полицях британських супермаркетів.

Чим ще дивує ця компанія?

Від урожаю до електроенергії, а потім знову до нового врожаю – саме так працює система, ще одна дивовижна технологія, згадує у своїй соціальних мережах Dyson. Спеціальні енергетичні культури тут не просто вирощують, а переробляють у біогаз за допомогою природного процесу без доступу кисню.

Під час такого розкладання утворюється газ, з якого далі виробляють електроенергію. Спочатку на полях висівають енергетичні культури – переважно кукурудзу та жито. Їх вирощують не для продажу, а для подальшого виробництва енергії.

Після збору врожаю рослинну масу відправляють у спеціальні герметичні резервуари, де без доступу кисню вона природно розкладається під дією мікроорганізмів. У результаті утворюється біогаз – джерело відновлюваної енергії, яке може замінювати традиційне паливо. Цю енергію не відправляють кудись окремо – вона одразу працює на самому господарстві. Зокрема, живить освітлення в теплицях, де росте полуниця.

Також залишається ще один корисний продукт – дигестат. Це поживна маса, яка утворюється після переробки рослин. Її не викидають, а використовують як добриво. Дигестат повертають у ґрунт, щоб підтримати його родючість, покращити структуру землі й зменшити потребу в штучних підживленнях.

На чому можна заробити?

