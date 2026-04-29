Печера Шондонг нагадує загублений світ з книг та фільмів. Її відкрили відносно нещодавно, але вона вже встигла підкорити світ своєю дивовижною красою, розповідає Oxalis adventure.

Чому печера Шондонг особлива?

Печера Шондонг – це справжнє геологічне диво. Її розмір – 38,5 мільйона кубічних метрів, це найбільша природна печерою на нашій планеті. Як зазначив вчитель географії Андрій Уткін, в неї легко поміститься Батьківщина-Мати.

Як виглядає найбільша печера у світі: дивіться відео

Печеру виявили у 1990 році завдяки випадку. Місцевий мисливець Хо Кхань випадково натрапив на вхід, але через гуркіт підземної річки та густий туман не наважився зайти всередину. Першого відвідувача печері довелося чекати майже 20 років – Хо Кхань привів сюди британських дослідників лише у 2009 році.

Печера Шондонг унікальна не лише завдяки розмірам, а й закритій екосистемі. В ній є гігантські провали, куди проникає світло, завдяки чому тут виросли ліси з деревами висотою до 30 метрів. Через різницю температур тут навіть утворюються власні хмари!

Чим можна відвідати печеру?

Усередині печери дивовижний світ з власними джунглями, річкою, тваринами та гігантськими сталактитами. Не дивно, що це місце приваблює туристів. Але доведеться спланувати поїздку заздалегідь – відвідування вже заброньовані до 2027 року туристами з понад 70 країн, розповідає сайт печери Шондонг.

Річ у тому, що печера – це не туристичне місце, радше йдеться про експедиційний похід. Максимальна кількість відвідувачів на рік – 1000, що ще більше підігріває інтерес до цього куточка планети та підкреслює його ексклюзивність.

