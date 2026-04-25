Після перегляду рекорд повернули Фернес-Крік у Долину Смерті, де у 1913 році зафіксували +56,7 градусів, хоча частина сучасних метеорологів і цей показник досі обговорює, повідомляю вчитель географії Андрій Уткін. Ця западина в Каліфорнії давно має репутацію місця, де спека поводиться майже як окрема стихія.

Чому Долина Смерті отримала таку назву?

Тут повітря влітку регулярно перевищує +50 градусів, а поверхня ґрунту нагрівається значно сильніше – у різні роки тут фіксували майже +94 градусів на поверхні каміння й ґрунту. Особливість Долини Смерті пояснюється її рельєфом: вона лежить нижче рівня моря, оточена горами, а сухе повітря практично не затримує тепло. Усе це створює природну пастку, де гаряче повітря накопичується і майже не виходить назовні.

Назва з’явилася ще взимку 1849 року, коли сюди випадково потрапила група золотошукачів, які шукали коротший шлях до каліфорнійських копалень. Люди надовго застрягли серед посушливого ландшафту й ледве вибралися звідси живими. Попри суворі умови, документально підтверджено загибель лише однієї людини, але саме після виходу з долини пролунала фраза: "Прощавай, Долино Смерті", яка й закріпилася за місцем.

Одна з найвідоміших особливостей цієї території – так звані "рухомі камені". На висохлому дні озера кам’яні брили залишають довгі сліди, ніби самі пересуваються пустелею. Насправді механізм пояснили лише після спостережень: узимку тонкий шар льоду й сильний вітер повільно зміщують камені по мокрому мулу.

Ще одна деталь, яка постійно приваблює туристів, – спроби приготувати їжу просто під відкритим сонцем. У парку справді проводили експерименти зі смаженням яйця на металевій поверхні, однак працівники пояснюють: для цього потрібен не просто асфальт, а добре розігріта темна сковорідка, бо саме вона накопичує достатньо тепла. Сьогодні Долина Смерті залишається одним із найекстремальніших туристичних маршрутів у Північній Америці. Тут щороку фіксують випадки перегрівання, але більшість смертельних ситуацій пов’язані не лише зі спекою, а й із дорожніми аваріями, нестачею води та переоцінкою власних можливостей у пустелі.

Як у Долині смерті зацвіли квіти?

Цього року в Долині Смерті знову спостерігають рідкісне природне явище, яке називають суперцвітінням, пише AccuWeather. Для цієї місцевості це особливий період, коли після вдалого поєднання опадів і температур пустеля, яка більшу частину часу виглядає сухою та майже безбарвною, раптом вкривається великою кількістю диких квітів. Сезону рослинності з’явився значно активніше, ніж зазвичай.

Території, які зазвичай асоціюються лише з камінням, піском і спекою, тимчасово змінили вигляд – у різних частинах долини почали масово квітнути пустельні рослини. Особливість цього явища полягає в тому, що насіння багатьох місцевих квітів може роками залишатися в землі без ознак росту. Воно зберігає життєздатність доти, доки не з’являться потрібні умови – достатня волога, відповідна температура й правильний час сезону. Саме тоді десятки видів одночасно починають проростати, створюючи рідкісну для пустелі картину.

