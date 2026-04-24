Мед – цілком повсякденний продукт, але раніше його видобуток коштував комахам життя. Як українець їх врятував – розповідає TikTok nerozskazani_pryroda.

Як українець врятував бджіл

Ще 200 років тому збирання меду нагадувало варварство. Щоб отримати солодкий продукт без загрози для здоровʼя, пасічники просто убивали всіх бджіл – інакше дістати стільники було просто неможливо.

Видатний винахід українця

Це тривало аж поки український бджоляр Петро Прокопович не вирішив врятувати бджіл. Він наполягав, що людина повинна бути другом природі, тому збирати мед у такий спосіб просто не можна.

У ніч на 1 січня 1814 року, після 7 років спроб, він таки створив рамковий вулик. Ідея була геніальна: бджоли будували соти в рамках, а коли з однієї діставали мед – вони навіть не помічали.

Так винахід українця врятував життя бджіл та спростив життя пасічникам.

Як давно люди видобувають мед?

Історія споживання меду сягає глибокої давнини, ще до появи цивілізацій. Найдавнішим доказом вважається печерний живопис в Іспанії, якому близько 8 000 років. На ньому зображено людину, що дістає соти з бджолиного гнізда, розповідає History.

У ті часи це не було повноцінним бджільництвом, а радше небезпечним полюванням на дикий мед, який цінувався як рідкісне джерело енергії та природний консервант. Перехід до усвідомленого розведення бджіл стався близько 4 500 років тому у Стародавньому Єгипті. Єгиптяни першими почали будувати глиняні вулики та навіть перевозили їх на човнах уздовж Нілу, слідуючи за цвітінням рослин.

