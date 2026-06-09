Ця дивовижна довгонога істота з кролячими вухами та потужними кінцівками мешкає на відкритих посушливих просторах, чагарниках і піщаних луках. Завдяки сильним заднім лапам тварина здатна не лише здійснювати характерні кролячі стрибки, а й розвивати вражаючу швидкість до 60 кілометрів на годину, що допомагає їй успішно рятуватися від хижаків, розповідає Discover wildlife.

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Чим цікавий унікальний гризун?

Гострі органи чуття та передні лапи з міцними кігтями, якими мари вправно риють нори, роблять цих тваринок ідеально пристосованими до суворих умов дикої природи. Окрім фізичних даних, ці гризуни дивують своїми рідкісними для тваринного світу моногамними звичками: вони створюють віддані пари на все життя, подорожуючи разом, причому самець завжди пильно охороняє свою супутницю.

Такі цікаві гризуни / Фото Grassland groupies

Попри те, що тварини об'єднуються у великі комунальні нори, де можуть одночасно перебувати до 15 пар із потомством, кожна родина виховує виключно своїх малюків. Процес розмноження мари є досить специфічним, адже біологічне вікно для зачаття у самок відкривається всього на 30 хвилин кілька разів на рік. Після стоденної вагітності у природному середовищі зазвичай народжується лише один виводок на рік, тоді як у неволі цей показник може збільшуватися.

Основу раціону цих травоїдних істот складають невибагливі пустельні кактуси та трави. Щоб максимально ефективно засвоювати дефіцитні поживні речовини та вітаміни з такої "бідної" рослинної їжі, мари практикують копрофагію, тобто повторне поїдання власних екскрементів. У дикій природі тривалість життя цих незвичайних патагонських бігунів становить близько 10 років, тоді як у безпечних і комфортних умовах заповідників чи зоопарків вони здатні доживати до 14 років.