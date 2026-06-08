Прадавня скам’янілість протягом багатьох мільйонів років спочивала в кам'яних пластах на території американського штату Канзас. Ніхто не здогадувався про її існування, аж поки звичайний 12-річний школяр не натрапив на неї під час геологічної екскурсії, розповідає Daily Galaxy.

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Унікальна знахідка школяра

Для юного американця класична геологічна прогулянка на вихідних несподівано обернулася справжнім науковим тріумфом. У північній частині Канзасу підліток зумів відшукати скам’янілі рештки велетенської доісторичної рептилії.

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Школяр Корбін з унікальною знахідкою / Фото Daily Galaxy

Провідні палеонтологи та вчені вже офіційно підтвердили автентичність артефакту. Сенсаційна знахідка 12-річного Корбіна Булларда допоможе науковому світу заповнити важливі прогалини в хроніці еволюції нашої планети.

Під час вивчення місцевості на півночі Канзасу цей хлопчик, який давно захоплюється пошуком прадавніх скам’янілостей, розгледів у породі незвичайні кістки. Згодом експерти встановили, що це фрагменти скелета тилозавра, який жив 80 мільйонів років тому і належав до гігантських морських рептилій, які свого часу населяли глибокі водойми, що покривали значну частину сучасної Північної Америки.

Ця історія викликала неабиякий резонанс у науковій спільноті не лише через солідний вік знайденого скелета, але й через постать першовідкривача, адже ним виявився звичайний учень середньої школи, який просто щиро цікавиться палеонтологією та географією.

Так мін виглядати тилозавр / Фото Discover fossils

Корбін Буллард перебував на виїзній екскурсії, організованій місцевим геологічним гуртком, коли його увагу прикував дивний об'єкт на поверхні землі. Можна сказати, що цей доленосний момент стався майже випадково.

Мати юного натураліста Венді Буллард згодом ділилася спогадами з пресою і розповідала, що її син у ту хвилину лише здивовано вигукнув: "Ого!". Заінтриговані такою реакцією підлітка, інші учасники групи та керівники екскурсії підійшли ближче, почали ретельніше роздивлятися знахідку і миттєво збагнули, що перед ними лежить щось абсолютно екстраординарне.

З-під уламків скелястої породи чітко проглядалися сім чи вісім масивних хребців древньої істоти. Детальний аналіз знайдених фрагментів підтвердив, що підліток натрапив на кістки тилозавра, який жив на Землі в епоху крейдяного періоду.

Варто зауважити, що хоча відкриття решток доісторичної фауни для Канзасу не є чимось аномальним, знайти настільки масштабно збережений зразок під час звичайної аматорської екскурсії – це дійсно грандіозна та незабутня подія для абсолютно всіх очевидців.